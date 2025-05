O ajudante de ordens de ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid afirmou definitivamente não se dava bem com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Em conversas no Whatsapp com o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente, Fabio Wajngarten, ele que “preferia” Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

As mensagens, divulgadas pelo UOL, foram trocadas em 27 de janeiro de 2023, segundo o portal, quando Lula já havia assumido a Presidência da República pela terceira vez.

O comentário surgiu quando Wajngarten disse a Cid que o PL pretendia lançar Michelle como candidata em 2026, caso Jair Bolsonaro ficasse inelegível – fato que aconteceu alguns meses depois, ainda naquele ano, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mauro Cid- prefiro o Lula

Sobre a afirmativa do assessor do ex-presidente, Cid respondeu: “Prefiro o Lula, hahahaha”. Em seguida, Wajngarten afirmou: “Idem”.

A troca de mensagens continuou. No dia 31 de janeiro, Fabio Wajngarten escreveu que o PL iria pagar R$ 39 mil por mês para a ex-primeira-dama “porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro”.

