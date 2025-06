MBL afirma ter conseguido assinaturas pra ter seu partido

O MBL (Movimento Brasil Livre) afirmou esta quinta-feira ter conseguido as assinaturas necessárias pra formar seu partido já para as eleições 2026. São Paulo foi o estado que mais deu assinaturas para o novo partido- 224.537 pessoas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Tribunal Superior Eleitoral validou os apoios e agora o MBL tem 547.301 mil apoiamentos aptos no país. O mínimo, segundo o TSE, é pelo menos 547 mil assinaturas de apoio à criação da sigla. O presidente do partido, segundo o site do TSE, é Renan Santos, fundador do Movimento.

A validação foi comemorada nas redes sociais e em uma live que acompanhava o número no TSE em tempo real. Agora, o MBL pode criar de forma efetiva a sigla, que deve ser avaliada pela Corte Eleitoral. O número escolhido para representar o partido é o 14. Missão do MBL