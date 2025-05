MC GP e MC Luuky se apresentam hoje em Americana com entrada gratuita para promoters

O funk vai tomar conta de Americana nesta sexta-feira (30), com um dos eventos mais aguardados da região. O palco do elegante Gran Aster, no centro da cidade, recebe mais uma superprodução da Xbaile — produtora que vem se destacando por levar grandes nomes da cena urbana ao interior paulista agora traz o o Baile dos Bigodes.

E nesta edição especial, os holofotes estão voltados para MC GP e MC Luuky, dois dos maiores fenômenos atuais do funk nacional. Os artistas vivem um momento histórico: acabam de assinar contrato milionário com a gravadora Warner Music, consolidando seu espaço entre os grandes nomes do gênero.

Ambos emplacaram sucessos no Top 50 do Spotify Brasil, como os hits “Tá Rico Os Meninos Do Gueto (MC GP) e “Olha pra cara de quem te machuca) (MC Luuky), que acumulam milhões de plays e viralizam nas redes sociais. O público pode esperar um show enérgico, com repertório repleto de batidas envolventes e letras que dominam as playlists do momento.

Além dos headliners, a line-up ainda conta com os DJs Kid, Allan Siqueira, Biel 019 e JunninSB, prometendo manter o clima lá no alto durante toda a noite.

A produção é assinada pela própria Xbaile, que traz novamente a campanha “VIP Social”: promoters que doarem 1kg de alimento não perecível ganham entrada gratuita até meia-noite. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso o evento contará com o número histórico de 42 aniversariantes que irão apresentar o convite de aniversário na portaria, junto com 5 convidados que trazendo 1kg de alimento também entrarão vip.

“Ajudar quem mais precisa e, ao mesmo tempo, saber que um evento como esse está impactando vidas é o que nos move. Estamos felizes em poder unir cultura, diversão e solidariedade em uma só noite”, destacou Matheus Marques, mais conhecido como Mister M, um dos produtores do evento.

Os últimos ingressos de pista, camarotes e áreas privativas ainda estão à venda através do link oficial:

Compre aqui : https://ticketimediato.com/product/details/baile-dos-bigodes-com-mc-gp–mc-luuky.html?productId=623

Serviço:

Baile dos Bigodes Gran Aster Eventos – R. Rio Branco, 70 – Centro, Americana – SP Hoje, 30 de maio Entrada gratuita até 00h com 1kg de alimento (via promoters) Shows: MC GP, MC Luuky, DJ Kid, Allan Siqueira, Biel 019, JunninSB

