Mc Marcinho, de Glamurosa. Assessoria nega morte

Chegou a ser noticiado Mc Marcinho, de Glamurosa, morreu aos 45

anos, mas a assessoria negou a informação. O funkeiro das antigas segue internado há dois meses no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. O quadro dele é de infecção generalizada após tentativa de transplante de coração.

Número de transplantes de coração cresce 16% no 1o semestre 2023

Nove em cada 10 transplantes no Brasil são realizados pelo SUS. Listas de espera são geridas por Centrais Estaduais de Transplantes

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. A estrutura, gerenciada pelo Ministério da Saúde, assegura que 90% das cirurgias atendam à rede pública. No primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no país, aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os pacientes, por meio do SUS, recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

A doação de órgãos é um processo complexo, que envolve diferentes instituições e requer agilidade para ser bem-sucedido. Cada órgão tem um período máximo de permanência fora do corpo humano, ao longo do qual o transplante é viável, o chamado de tempo de isquemia. Para o coração, o tempo de isquemia é de apenas 4 horas, o que torna o transplante do órgão ainda mais complexo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP