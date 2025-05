Mc Pipokinha anuncia aposentadoria dos palcos

Musa fitness Amanda França mostra corpo após parar com anabolizantes: “pressão estética me levou ao extremo”



A musa fitness e ex-assistente de palco da RedeTV!, Amanda França, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais o antes e depois de seu corpo, revelando ter feito uso intenso de anabolizantes no início da carreira.Sentindo a pressão estética para fechar trabalhos como modelo, Amanda recorreu a substâncias perigosas, algumas vendidas para crescimento de animais. Na época, ela diz que não cuidava da saúde e percebeu uma “melhora surreal” na saúde após adotar hábitos saudáveis.

“Eu sei que a 1ª foto (à esquerda) não está ruim, mas sei que nós podemos evoluir a cada dia! Não é somente uma mudança estética, mas também uma mudança de hábitos saudáveis, e a consequência foi uma melhora surreal de qualidade muscular! Hoje tenho o mesmo peso, com muito menos gordura, e muito mais massa muscular!”, explicou.

No post, ela falou sobre a época em que usava anabolizantes e reforçou que seu alerta para as mulheres é diário. “Não tomava suplementos, nem sabia o que era Creatina e Whey Protein. Não fazia dieta e não bebia água (coisa de 500ml no dia era muito). Não tinha médico nutrólogo, nutricionista e tomava muito anabolizante. Meu percentual de gordura era de 24% e tinha muitas espinhas no rosto, braços e costas”, contou.

Amanda também falou sobre os hábitos saudáveis que adotou após parar com os anabolizantes. Hoje ela ostenta 15% de gordura corporal. “A pressão estética me levou ao extremo. Hoje treino pesado acompanhado de personal, suplementos de qualidade e tudo pesado na balança. Tenho acompanhamento com nutricionista e médicos, não faço uso de nenhum tipo de esteroide. A minha pele é perfeita, sem espinha. Tudo mudou”.

Fotos: Divulgação