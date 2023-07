McLanche Feliz traz miniaturas de Elementos

O McLanche Feliz está elementar! Neste mês, chegaram brinquedos

inspirados em Elementos, nova animação da Disney e Pixar. Para proporcionar muita diversão em família, a campanha traz miniaturas dos personagens do filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Elementos”, da Disney e Pixar, é um novo longa-metragem original ambientado na Cidade Elemento, onde vivem habitantes dos elementos fogo, água, terra e ar. A história apresenta Faísca, uma jovem com uma personalidade forte, perspicaz e impetuosa, cuja amizade com Gota, um cara divertido, sentimental e que deixa a vida o levar, desafia suas crenças sobre o mundo em que vive e a pessoa que ela deseja ser.

Os novos brinquedos têm como missão estimular a criatividade de toda família, um dos principais propósitos do McLanche Feliz, plataforma que está em constante evolução e oferece um cardápio com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares, e a inclusão de mais vegetais e laticínios

Ao todo são 8 brinquedos, cada um ilustrando um personagem do filme dirigindo um veículo e trazendo uma mesma mecânica: ao introduzir a chave na parte traseira e apertar para os lados, o carrinho será lançado para frente. São os seguintes:

Faísca na Scooter

Gota D’água no Molhotrilho

Turrão no Trike

Névoa no Blimp

Brasa no Caminhão de Combustível

Oscar no Ciclone Arena

Faísca no Molhotrilho

Gota D’água no Carro de Água

As novidades estão disponíveis nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos Totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

