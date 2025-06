O MDB de Americana realiza sua convenção municipal no próximo dia 28 de junho. O partido deve seguir com o comando do ex-prefeito Omar Najar (2015-2020) e estuda lançar o Neto dele candidato a deputado no ano que vem.

O encontro acontece na rua Treze de Maio, no 151, São Domingos. A eleição será por voto direto e secreto para os novos membros do diretório municipal.

MDB Estadual

Ainda serão eleitos no dia 28 os delegados (2 titulares e 2 suplentes) que vão para a convenção estadual do partido.