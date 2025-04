A cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes a destaques na área da segurança pública em Sumaré ocorreu nesta quinta-feira (24), no plenário da Câmara Municipal. Este ano, o Legislativo prestou homenagem a oito profissionais que atuam no município. O evento contou com transmissão ao vivo, e a íntegra da solenidade pode ser acessada no canal da Câmara no Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

Dos quadros da Polícia Municipal de Sumaré – antiga Guarda Civil Municipal (GCM) – receberam a medalha Alessandro Alves da Silva (por indicação do vereador Professor Edinho), Joaquim Emídio dos Santos (presidente Hélio Silva), Sandro Vali Barboza (vereador Welington da Farmácia) e Henrique Ribeiro Falivene de Souza (vereador Tião Correa). Entre os policiais militares, foram homenageados os cabos Eliel Calixto de Souza (por indicação do vereador Ney do Gás), Edson Fernando de Melo (vereador Tavares) e Edilson Antônio da Silva (vereador Wellington Souza). Representando a Polícia Civil, recebeu a homenagem o delegado Eduardo Salge da Fonseca e Cunha, por indicação do vereador Alan Leal.

O vereador Wellington Souza, que falou em nome dos demais parlamentares presentes, saudou os homenageados e afirmou ser “um dia especial, um dia reservado para reconhecer publicamente a bravura, a dedicação, a ética e o compromisso daqueles que diariamente colocam suas vidas em risco para proteger as nossas. São homens e mulheres que atuam com coragem nas ruas, nas estradas, nas comunidades, muitas das vezes em silêncio, longe dos holofotes, mas sempre com firmeza e senso de missão”, declarou.

A Medalha Tiradentes está prevista no Decreto-Legislativo nº 521, de 24 de novembro de 2021, e foi instituída inicialmente através da Lei nº 4.251/2006, proposta pelo então vereador Roberto Batista Vensel. Este é o quinto ano consecutivo em que a Câmara de Sumaré concede a honraria aos profissionais da segurança pública.