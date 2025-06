A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (5) sessão solene para a entrega de medalhas Empresa Cidadã à Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), ao CIEE Americana – Centro de Integração Empresa-Escola e ao Alyssum Cabeleireiros pelas ações realizadas na área social do município. As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD) e do vereador da 18ª legislatura Silvio Dourado.

Participaram da solenidade os vereadores Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine, o vereador da 18ª legislatura Silvio Dourado, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Americana Rafael de Barros e o supervisor de unidade de operações de Campinas do CIEE, Rômulo Santana, além de convidados e representantes dos homenageados.

A medalha Empresa Cidadã é entregue a empresas que tenham se destacado em atividades nas áreas de ação social e educacional junto às comunidades do município ou a empresas que tenham se destacado em sua atividade e que contribuíram para o desenvolvimento econômico do município, atuando em seu segmento com CNPJ ativo por no mínimo 20 anos ininterruptos.

Durante o uso da palavra, o vereador Lucas Leoncine destacou o papel desempenhado pelos homenageados na cidade de Americana. “Muito feliz e satisfeito pela maneira que realizamos essas homenagens com essas três instituições nessa mesma data. Vocês são grande referência em nossa cidade, gostaria de agradecer a tudo o que vocês fizeram, fazem e irão fazer por Americana.”, parabenizou.

“É uma grande alegria porque conheço de perto colaboradores e fundadores do Alyssum. Vocês são dignos dessa homenagem por todos os serviços prestados à sociedade em 41 anos de uma história de virtude”, disse Silvio Dourado.

Homenagem

Após a entrega das medalhas, os representantes das empresas agradeceram a homenagem. “Nosso papel é agir em benefício dos nossos associados e contribuir para Americana e seus cidadãos, fazendo parte de conselhos municipais, comissões permanentes e comitês, participando de diversas melhorias para a cidade”, comentou Marcelo Fernandes, presidente da Acia.

“O CIEE foi importante para desenvolver o modelo de estágio no Brasil, sendo a maior organização não-governamental de empregabilidade do país atualmente. Eu, sendo um dos jovens que passou por esse programa, sinto muito orgulho de estar nessa posição vendo também ex-estagiários aqui nessa Casa. Mais de 60% dos jovens que passam pelo CIEE acabam empregados e nós queremos transformar a vida dessas pessoas. Estamos aqui para gerar negócios e impactar vidas”, destacou Luiz Gustavo Migotti, consultor de empresas do CIEE Americana.

“Ao longo desses 41 anos buscamos fazer tudo com muito amor e respeito aos clientes e colaboradores. Temos uma gestão eficiente e formamos profissionais com uma gestão de pessoas que coloca os seres humanos como prioridade, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Somos uma empresa que conserva seus valores, mas que sempre busca inovações e além de tudo buscamos compartilhar nossas conquistas com a sociedade”, explicou Osvaldo Costa, sócio fundador do salão Alyssum Cebeleleiros.

Empresas

Alyssum Cabeleireiros (Decreto Legislativo nº 1.058/2024, do vereador da 18ª Legislatura Silvio Dourado)

O Alyssum cabelereiros foi fundado em 1984 com o nome inspirado na planta inglesa, simbolizando a dedicação à beleza e ao cuidado. Desde então, a empresa cresceu sob a liderança visionária dos fundadores, que focaram em inovação e excelência no atendimento.

Um de seus diferenciais é a formação dos profissionais, cada um especialista em sua área. Atualmente, o Alyssum atende cerca de 1.000 clientes mensais. A equipe é composta por 45 colaboradores entre profissionais e administrativos, garantindo a satisfação e o bem-estar de cada cliente.

Além disso, o Alyssum Cabeleireiros também tem uma preocupação muito grande com o Meio Ambiente, adotando iniciativas de grande impacto na área de sustentabilidade, como a utilização de toalhas de TNT recicláveis, uso de energia solar, reciclagem de embalagens e plantio de árvores.

Em especial na área de ação social, a empresa atua intensamente em várias frentes, cabendo destacar o apoio ao Grupo ATIVAidade – grupo de atividade física, com turmas animadas, atividades diversificadas, pensando em saúde, autoestima e bem-estar. Em 2024, a equipe de vôlei foi campeã estadual 60+ da APV – Associação Pró Voleibol.

CIEE Americana – Centro de Integração Empresa-Escola (Decreto Legislativo nº 1.069/2025, do vereador Lucas Leoncine)

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) é uma organização não governamental fundada em 1964 por educadores e empresários, com a missão de promover a inclusão social por meio da educação, capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Tornou-se referência nacional em programas de estágio, aprendizagem e desenvolvimento de jovens talentos.

Com atuação em mais de 3.100 municípios, o CIEE alcançou em 2024, no Brasil todo, mais de 180 mil estudantes inseridos por meio do programa de estágio e mais de 62 mil contratados pelo programa Jovem Aprendiz. A plataforma Saber Virtual, com mais de 70 cursos gratuitos, superou 115 mil matrículas. Todo esse ecossistema é apoiado por mais de 27 mil empresas parceiras.

Em Americana, o polo foi inaugurado em 2005, por meio de uma parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL. Atualmente, a unidade conta com cerca de 450 aprendizes contratados e já formou mais de 2.500 jovens pelo programa Jovem Aprendiz.

Entre as ações recentes de destaque, Americana recebeu, em outubro de 2024, o projeto CIEE em Movimento, que oferece orientações e encaminhamentos para estudantes de 14 a 24 anos, além da Maratona de Vagas, que reuniu centenas de jovens em busca de oportunidades de estágio e aprendizagem.

Com foco nas necessidades da juventude e compromisso com o desenvolvimento social, o CIEE continua sua trajetória em Americana com impacto real e duradouro.

ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana (Decreto Legislativo nº 1.070/2025, do vereador Lucas Leoncine)

Com 64 anos de existência, a ACIA foi fundada por empresários que buscavam representar o comércio, a classe empresarial e os prestadores de serviços. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma entidade atuante, com credibilidade e excelência, contribuindo para o crescimento de Americana.

Através da ACIA, surgiram instituições como a DIDAN (Feira Industrial de Americana), o SINDITEC (Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana e Região) e o SINCOVAM (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana e Região). A associação conta com cinco distritais, distribuídas estrategicamente na cidade, fomentando o empreendedorismo local.

A Acia Possui convênios com empresas parceiras que oferecem benefícios e descontos em cursos aos associados. Um dos principais serviços é a emissão do Certificado Digital, que garante segurança em transações online.

A Escola de Negócios foi criada para atender à demanda por capacitação no mercado local e regional. Desde 2011, conta com o DIAC Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínio, que fortalece a atuação de profissionais do setor imobiliário. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura oferece apoio e orientação para mulheres que desejam empreender.

Há três anos, a campanha “Espetáculo de Prêmios” premia consumidores com mais de R$ 200 mil em produtos, incluindo veículos, motos, eletrônicos e vales-compra. A associação também implantou o Hub de Exportação, com atendimento individual e coletivo, para empresas interessadas em expandir seus negócios para o exterior.

Outro destaque é a EXPODEPS (Feira dos Prestadores de Serviços de Americana), que chega à 9ª edição em agosto deste ano. Organizada pela ACIA, tornou-se a maior mostra empresarial da RMC, movimentando mais de R$ 20 milhões e atraindo mais de 24 mil empresas desde sua criação.