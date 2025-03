O tamanho desproporcional das orelhas, conhecido como macrotia, pode não ser tão comentado quanto as orelhas de abano, mas afeta profundamente a autoestima e a saúde emocional das pessoas que possuem essa condição. Para responder aos inúmeros pedidos de seus pacientes, especialmente os atendidos pelo Projeto Orelhinha, iniciativa social criada há mais de 10 anos pelo cirurgião plástico Marcelo Assis, o especialista desenvolveu uma técnica cirúrgica inovadora, capaz de reduzir consideravelmente o tamanho das orelhas com maior segurança e eficiência.

O projeto social criado pelo cirurgião plástico, que já beneficiou mais de 70 mil pessoas com orelhas de abano no Brasil, revelou uma demanda silenciosa: muitos pacientes continuavam insatisfeitos mesmo após corrigir orelhas proeminentes, pois ainda tinham orelhas grandes, gerando insegurança e dificuldades de convívio social. Segundo o médico, “a macrotia, apesar de pouco conhecida, gera mais bullying e sofrimento emocional que as próprias orelhas de abano, especialmente porque muitos pacientes apresentam as duas condições juntas.”

A técnica convencional disponível até então, conhecida como técnica de Bauer, era limitada na redução do tamanho das orelhas—com redução inferior a 1 cm—além de apresentar riscos significativos, como necrose dos tecidos. “Percebi que precisávamos oferecer algo mais eficaz e seguro para esses pacientes”, explica Dr. Marcelo Assis.

Técnica HPMS: inovação e eficácia

Foi assim que nasceu, em 2019, a técnica High-Performance Macrotia Surgery (HPMS), idealizada por Dr. Marcelo inicialmente em uma prancheta, passando por testes em esponja, cadáver fresco, e posteriormente em pacientes voluntários. Hoje, a técnica já conta com mais de 2 mil cirurgias realizadas com sucesso.

O procedimento revolucionário permite reduzir as orelhas em média 2 centímetros na vertical e 1 centímetro na diagonal, proporcionando resultados muito superiores à técnica tradicional. Realizada com anestesia local e sedação, a cirurgia dura cerca de 1 hora e deixa cicatrizes praticamente imperceptíveis.

Outro diferencial é a possibilidade de associar a técnica HPMS a outros procedimentos como otoplastia (correção de orelhas de abano), lobuloplastia (correção dos lóbulos), além de correções de deformidades congênitas como orelhas pontudas (tipo elfa), orelhas constrictas e orelhas Stahl. Segundo Dr. Marcelo, “essa flexibilidade permite corrigir várias condições na mesma cirurgia, garantindo um resultado mais completo e harmônico.”

Redução de custos torna cirurgia mais acessível

Além da eficácia comprovada e reconhecida internacionalmente, a técnica HPMS reduziu o custo do procedimento em cerca de 40%, tornando-a acessível para mais pessoas que sofrem com a condição. Essa vantagem econômica, aliada à excelência técnica, tem atraído inclusive pacientes de outros países, que viajam até a clínica do Dr. Marcelo Assis, localizada em Campinas – SP, em busca dos melhores resultados.

Reconhecimento internacional e expansão da técnica

A técnica criada pelo Dr. Marcelo Assis já foi publicada na renomada revista científica internacional Modern Plastic Surgery, de Londres, e apresentada em importantes congressos mundiais realizados nos Estados Unidos (Miami), França (Paris), Hungria (Budapeste) e Chipre (Limassol), destacando-se globalmente pela inovação e resultados alcançados.

Diante desse sucesso, o médico está preparando um programa de treinamento destinado a outros cirurgiões plásticos, com o objetivo de ampliar o alcance dessa técnica revolucionária e beneficiar mais pacientes ao redor do Brasil e do mundo.