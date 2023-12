Meditação para Crise de Pânico: a prática realmente pode ajudar, como confidenciado por Sandy no programa da Angélica?

Meditação para Crise de Pânico

Nossa História, de Sandy & Junior, é um case de sucesso inegável. Com 18 shows, inclusive no exterior, a comemoração de 30 anos de carreira dos irmãos se tornou a segunda turnê mais lucrativa do mundo em 2019 – segundo dados reunidos pelo Pollstar – e ficou a frente de nomes como Ariana Grande e Jonas Brothers. Nos bastidores, no entanto, a responsabilidade de algo tão grandioso pesou para Sandy e quase a fez parar. No primeiro episódio de “Angélica: 50 e Tanto”, disponível na íntegra gratuitamente no GloboPlay, a cantora conta que passou por inúmeros episódios de crise de pânico nesse período.

“Eu quase fui parada pela saúde mental, na época da turnê de Sandy & Júnior, em 2019. Foi onde eu tive várias crises de pânico achando que eu não ia dar conta de tudo aquilo, de ser daquele tamanho… o que me salvou foi a meditação”, confidenciou à apresentadora e as demais convidadas do episódio, Fernanda Souza e Maísa.

Mais comum do que se imagina, o problema relatado por Sandy afeta cerca de 4% da população mundial segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, uma pesquisa feita pela Pfizer apontou números similares. São cerca de 6 milhões de brasileiros sofrendo com a doença, dos quais as mulheres são 71%.

Carolina Pedrini, psicóloga do Zen App, explica que o ataque de pânico pode tanto ocorrer em um momento isolado quanto se tornar parte da rotina, quando passa a ser um transtorno. Ainda segundo explica, em ambos os casos a prática meditativa pode, sim, ajudar.

Para ilustrar, ela cita um um estudo, publicado no American Journal of Psychiatry , em que pacientes diagnosticados com ataque de pânico foram submetidos a práticas meditativas durante três meses. Notou-se que 91% teve redução dos sintomas. O que, a psicóloga explica, pode ser justificado de várias formas. “Meditar ajuda no desenvolvimento da consciência sobre nossos pensamentos e nosso corpo e, com isso, temos maior controle em momentos de ansiedade. Além disso, ter esse maior distanciamento dos pensamentos é crucial em momentos de crise. Pois ajuda a entender que nossos pensamentos e medos não são necessariamente”.

No entanto, ela ressalta que a meditação não pode substituir o acompanhamento médico. Em casos de crises frequentes, é necessário buscar um profissional com psicologia para uma avaliação correta e atuação junto a um especialista em psiquiatria. “A meditação é complementar, ajuda ali no momento da crise e também nesse desenvolvimento a longo prazo. Mas o tratamento para entender os gatilhos e encontrar formas saudáveis de lidar com eles é indispensável”.

Durante a confidência de Sandy, tanto Angélica quanto Fernanda Souza compartilharam também serem adeptas da meditação e terem sentido os efeitos em suas vidas. Em seu Instagram, Fernanda já chegou a indicar o Zen App como a ferramenta que utiliza para meditar (confira o post) .

Disponível tanto na Play Store quanto na App Store, o Zen App se consolidou ao longo dos últimos 7 anos como o maior app de meditação e bem-estar do Brasil.

Para manter o compromisso de oferecer mais saúde mental de maneira acessível, além dos conteúdos de meditações guiadas, sons da natureza, frequências binaurais, mantras, etc, o aplicativo expandiu sua atuação e atualmente oferece também sessões de terapia online.

No total, são mais de 8 milhões de downloads e usuários espalhados por 150 países que acessam conteúdos tanto em português quanto em inglês e espanhol.

