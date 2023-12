Meditação: Estratégia do Yoga para entrar 2024 com o pé direito

Meditação- O mês de dezembro é sempre um período de reflexão por

conter o fim de um ano e o início de outro, o que, além de novas oportunidades e perspectivas, também traz a reflexão sobre tudo o que passou.

Mas para iniciar o ano novo com outras perspectivas, com mais equilíbrio e um foco na saúde e bem-estar é preciso estar de bem consigo mesma e ter clareza de pensamentos, para isso a prática regular de Yoga é uma poderosa aliada, mais especificamente a meditação, como explica a professor de Yoga especializada no Método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut.

“O Yoga é uma prática muito vasta que engloba diversos aspectos, como as posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, esta última possui um especial efeito quando se trata de redirecionamento dos hábitos de vida, mas nunca usada separadamente dos demais”.

Como meditar corretamente?

De acordo com Bruna Tiboni Kaiut, a prática da meditação deve ser feita sozinha ou guiada por um profissional, o que pode ser mais indicado para iniciantes.

“A meditação guiada é feita pelo aluno através de alguns comandos dados pelo instrutor, o que pode ser feito sozinho conforme ganha-se prática. No Método Kaiut Yoga, o foco da meditação é a busca de uma reconexão entre mente e corpo e regulação do sistema nervoso, o que afasta ansiedade e estresse, que podem interferir na clareza de pensamento de definição de metas para o ano novo, por exemplo”.

“Para meditar é preciso estar em um local calmo, preferencialmente sentar-se com a coluna relaxada e com uma respiração consciente, o que também pode-se aprender com os ensinamentos do Yoga, depois, é buscada uma autoconsciência através do relaxamento, sentir suas emoções e clarear a mente, ela pode sofrer variações de acordo com o objetivo pelo qual se medita, podendo também ser associada às posições do Yoga”, explica Bruna Tiboni Kaiut.

O principal erro ao meditar

Para Bruna Tiboni Kaiut, a busca exclusiva por afastar pensamentos durante a meditação é o principal erro dos iniciantes na prática.

“É comum observarmos muitas pessoas que começam a meditar e durante a prática tentam manter a mente absolutamente limpa, afastando qualquer tipo de pensamento, isso não traz tantos benefícios práticos”.

“O mais importante é saber lidar com seus pensamentos e decidir os que merecem maior atenção, isso permite, por exemplo, reprogramar seu padrão de pensamento e afastar reações negativos que surgem no dia a dia e podem desencadear situações de estresse, ansiedade, procrastinação, entre outros”, destaca.

Sobre Bruna Tiboni Kaiut

Bruna Tiboni Kaiut é professora especialista no Método Kaiut Yoga, com formações pelo Instituto Kaiut Yoga e Una Yoga, empresária, proprietária da unidade do Kaiut Yoga Batel em Curitiba e da TK redação empresa especializada em tradução e redação de documentos.

