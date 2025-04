Será realizado neste domingo, dia 27, a Corrida Meia Maratona Tivoli Shopping. Esta edição promete movimentar Santa Bárbara d’Oeste com a participação de mais de dois mil atletas de diferentes cidades da região. O evento, que já se tornou referência no cenário esportivo local, terá concentração a partir das 6h, no estacionamento do centro de compras.

Realizada em parceria com a Chelso Sports, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e patrocínios, a prova chega à sua edição de 2025 com o tema Japão, país que inspira a corrida deste ano em homenagem à sua tradição em provas de rua e cultura esportiva.

Com percursos de 5 km, 10 km e 21km (Meia Maratona), o evento é voltado tanto para iniciantes quanto para atletas experientes.

As largadas estão programadas da seguinte forma:

21 km (Meia Maratona) – largada às 6h30;

10 km – largada às 7h10;

5 km – largada às 7h30.

Além dos troféus, os cinco primeiros colocados da Meia Maratona (masculino e feminino) receberão premiação em dinheiro, o que torna a disputa ainda mais atrativa.

“A Meia Maratona do Tivoli é um dos eventos mais aguardados do ano. Ela une saúde, superação, integração e lazer em um só momento. Ver tantas pessoas reunidas em busca de seus objetivos pessoais e de bem-estar é sempre emocionante para todos nós”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Retirada de kits

Os atletas inscritos devem ficar atentos à retirada dos kits, que acontece na sexta-feira e sábado, dias 25 e 26 de abril, na Loja 4 dos Supermercados São Vicente, localizada na Rua Limeira, 700, no Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: www.meiamaratonativoli.com.br.

Serviço:

Corrida São Vicente Meia Maratona Tivoli Shopping

📅 Quando: 27 de abril de 2025

🏃🏻‍♂️‍➡️Percurso: 5km, 10km e 21km

📍 Local: Tivoli Shopping

ℹ️ Informações: www.meiamaratonativoli.com.br