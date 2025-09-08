O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho, foi representado pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Rafael Brocchi, na apresentação do anteprojeto da nova sede da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) em espaço cedido pelo Instituto de Zootecnia de Nova Odessa (IZ), ação intermediada pelo prefeito, em abril deste ano.

A área tem mais de 13 mil m² e inclui um prédio desativado onde funcionava um centro de pesquisa do IZ, que agora será reformado. Assim que o projeto executivo for concluído, será feito o levantamento de custos da obra, que tem previsão de início em 2 anos. A AAANO já conta com recursos na ordem de R$ 800 mil, sendo que R$ 300 mil foram repassados pelo Ministério Público do Trabalho e R$ 500 mil são contrapartida da Prefeitura de Nova Odessa, garantidos por meio de lei municipal.

De acordo com o presidente da AAANO, Carlos Pinotti, mesmo com a nova sede, a capacidade total de animais abrigados não será aumentada. “Atualmente, enfrentamos uma superlotação. Nossa intenção é garantir condições mais adequadas para os animais que já atendemos. E vamos complementar essa atividade com ações de incentivos à adoção e combate aos maus tratos junto à comunidade”, destacou.

O secretário de Meio Ambiente, Rafael Brocchi afirmou que a nova sede da AAANO representa um avanço significativo para a causa animal no município. “Essa conquista vai garantir dignidade aos animais resgatados e fortalecer a causa animal em Nova Odessa,” destacou.

Além do secretário, participaram da apresentação do anteprojeto a diretora de Meio Ambiente, Daniela Favaro, a diretora da Vigilância Sanitária, Joseane Martins Gomes, a coordenadora do setor de Zoonoses, Paula Faciulli e o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag.

Sobre a AAANO

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa é uma ONG dedicada a transformar a vida de animais em situação de abandono. Há mais de 30 anos, a entidade resgata e cuida de cães e gatos que esperam por uma segunda chance. Hoje, seu gatil e canil abriga cerca de 400 animais, garantindo alimentação, cuidados veterinários e muito carinho.

A entidade foi pioneira na luta por animais em Nova Odessa. Em 1998, a AAANO foi declarada como Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 1.621, e mais recentemente, em 2017, obteve o reconhecimento estadual através da Lei Estadual nº 16.436/2017. A AAANO é uma das entidades subsidiadas anualmente pela Prefeitura de Nova Odessa pelos serviços e atendimentos prestados gratuitamente à população e à comunidade. Em 2025, o repasse municipal é de R$ 292.585,65.