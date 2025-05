Na última quinta-feira (15), a equipe da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa promoveu uma ação “diferente” de Educação Ambiental com moradores do Jardim Marajoara. A pasta convidou vizinhos da área verde pública de 2.300m² situada entre as ruas Jovita de Jesus Garcia, Emydgio Pierozzi e Benedito Moreira para um “mutirão de revitalização”. Dez moradores participaram. Uma equipe da Coden Ambiental também apoio a ação.

“Esta área vinha sendo utilizada indevidamente como local de descarte irregular de lixo e entulho, um problema que se repete em vários pontos da cidade apesar das nossas campanhas de orientação. Então mobilizamos os moradores das proximidades, que são os mais afetados, para nos auxiliar na revitalização do espaço. Assim, reforçamos esse vínculo da comunidade com o espaço verde”, explicou o secretário Rafael Brocchi.

“Explicamos aos moradores a importância do envolvimento da comunidade na zeladoria dos espaços públicos. Também plantamos diversas espécies ornamentais, para embelezar o local e reforçar a sensação de bem-estar de quem vai usufruir da área recuperada”, acrescentou o assessor Matheus Grolla Martins.

A ação coletiva contou com limpeza, poda, plantio de mudas e palestra sobre Educação Ambiental, reforçando o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura com a natureza, bem como proporcionando a participação popular nesse processo de “apoderamento” efetivo do espaço público.

Marajoara

“Em resposta a um pedido dos próprios moradores do Marajoara, a Prefeitura, por meio do Meio Ambiente e da Coden, realizou esse mutirão de revitalização do ‘bosque’ local. Os voluntários trabalharam em conjunto com as equipes municipais para deixar o espaço mais limpo, seguro e bonito para toda a comunidade”, elogiou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Segundo a pasta, durante o “mutirão”, foram retirados cerca de 15 sacos grandes de lixo, eliminando resíduos e evitando focos de proliferação de mosquitos. A poda das árvores garante segurança e saúde da vegetação, e o plantio de mudas ornamentais embeleza o espaço e incentiva a preservação ambiental.

“Foi um dia de muito trabalho, mas também de grande satisfação em ver a união entre Poder Público e população. Essa ação não só revitalizou o bosque, mas também reforçou a mensagem de que, juntos, podemos transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos”, destacou Martins.

“A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Nova Odessa em ouvir as demandas da população e agir em parceria com a comunidade, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida. A administração municipal continuará incentivando ações como essa, que unem cuidado ambiental, cidadania e pertencimento”, concluiu o secretário Rafael Brocchi.