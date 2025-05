Memphis sofre lesão no tornozelo e desfalca Corinthians

O atacante Memphis Depay, do Corinthians sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino e, após exame de imagem, foi diagnosticado com uma pequena lesão ligamentar na região. Diante disso, o atleta é desfalque certo para o próximo jogo do time, que acontecerá amanhã, contra o Racing, do Uruguai, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

A entorse de tornozelo é uma das lesões mais prevalentes na população e uma das mais frequentes em um pronto atendimento geral, chegando a números superiores à diversas doenças infecciosas e traumáticas. Podem corresponder a 14% dos atendimentos primários.

O caso Memphis

O que chama atenção nesse caso é que, embora seja vista como uma lesão simples, a entorse de tornozelo pode ter consequências sérias: cerca de 40% dos casos não tratados corretamente evoluem para dor crônica e instabilidade. Por isso, respeitar o processo de recuperação é indispensável.

Especialistas em ortopedia da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE) podem explicar esse tipo de lesão e como funciona o tratamento, além do tempo para recuperação.

Sobre a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE)

A Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE) é uma entidade sem fins lucrativos que reúne médicos ortopedistas e promove o avanço da artroscopia e traumatologia esportiva no Brasil por meio de educação, pesquisa e boas práticas.

