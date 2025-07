Um rapaz que estava no tráfico de drogas fugiu no pinote na virada do domingo para a segunda-feira no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste. Na fuga, ele deixou para trás a droga que estaria comercializando.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 01

.🚨GCM Silva

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Andrade

.🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 14/07/2025

.📍HORA: 00:02

.📍LOCAL: Rua Hilda Heleno de Oliveira, 80 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

🛑 Apreensão de Drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com um indivíduo trajando vestes escuras em meio a praça pública, que ao notar a presença da viatura evadiu-se correndo a pé para o interior do bloco 80, e que devido a distância, não foi possível abordá-lo. Porém, em busca pelo caminho percorrido, ao lado de um muro, foi logrado êxito em localizar uma sacola contendo em seu interior inúmeras porções de drogas embaladas individualmente e prontas para a venda. Diante dos fatos os entorpecentes foram apresentados no plantão policial onde foram apreendidos.

Apreensão:

– 263 pedras de crack

– 132 porções de maconha

– 3 porções de maconha (maior)

– 4 porções de dry

– 37 pinos de cocaína

– 14 frascos de lança perfume