Policiais militares detiveram adolescente com veículo roubado no São Judas Tadeu

Equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a diferentes ocorrências no final de semana passado nas cidades de Sumaré e Hortolândia, envolvendo roubo, violência doméstica e furto. Três pessoas foram detidas durante as ações.

Na manhã de domingo (8), durante patrulhamento pela Rodovia Anhanguera, em Sumaré, policiais foram informados por um homem de que um amigo havia sido vítima de roubo de motocicleta com uso de arma de fogo. Pouco depois, os agentes visualizaram duas motocicletas trafegando pela contramão da rodovia.

Durante a tentativa de fuga, o condutor de uma das motos perdeu o controle e colidiu contra um veículo, sendo abordado na sequência. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém foi constatado que se tratava de um adolescente. Durante o registro da ocorrência no plantão policial, outra vítima compareceu ao local e reconheceu o jovem como autor do roubo de sua motocicleta ocorrido no mesmo dia. O menor permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Já na manhã de sábado (7), policiais foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica no Residencial Parque Pavan, em Sumaré. No local, a vítima, uma mulher de 34 anos, apontou o autor, de 29 anos.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir e desobedeceu à ordem de parada, sendo detido após algumas quadras. Ele admitiu ter ido até a residência mesmo sabendo da existência de medida protetiva em seu desfavor e também confessou ter arrombado a porta do imóvel. O caso foi apresentado no plantão policial de Sumaré e o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda no domingo (8), à noite, uma equipe policial foi acionada por moradores após um furto em um terreno utilizado para eventos no bairro Jardim Adelaide, em Hortolândia. Um suspeito foi abordado nas proximidades carregando uma mochila e uma sacola com fios elétricos e um alicate.

O proprietário do local reconheceu os materiais como sendo de sua propriedade e indicou aos policiais o ponto onde a cerca do terreno havia sido arrombada. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, as ações reforçam o trabalho de patrulhamento preventivo realizado na região durante os fins de semana.