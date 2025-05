Na região de Braga, em Portugal o supermercado Continente passou a aceitar pagamentos via Pix do Brasil.

Cantor famoso de Portugal acusado de envolvimento com tráfico de drogas

Nininho Vaz Maia, sucesso do pop lusitano, foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária e é suspeito de lavagem de dinheiro ligada ao narcotráfico

Lisboa, 6 de maio — Um dos cantores mais populares da música portuguesa, Nininho Vaz Maia, foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) na manhã desta terça-feira. A investigação apura suspeitas de envolvimento com uma rede de tráfico de drogas, e o artista teria sido formalmente constituído arguido, o equivalente em Portugal ao status de investigado.

Segundo informações da CNN Portugal, Nininho Vaz Maia, nome artístico de Avelino Vaz Maia, é acusado de utilizar sua atividade profissional como meio para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico, praticado por terceiros. O músico, atualmente com 37 anos, foi alvo de buscas por volta das 7h da manhã, em ação coordenada pelo Ministério Público de Loures e executada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.

As diligências se estendem a outras regiões, incluindo a Margem Sul do Tejo, e envolvem também buscas em oficinas de automóveis — uma delas localizada na zona da Ameixoeira, em Lisboa.

