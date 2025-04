O Mercado Místico retorna a Campinas nos dias 12 e 13 de abril (sábado e domingo), das 10h às 20h, na Estação Cultura. Desta vez, o evento será acompanhado pelo Festival da Coxinha e do Pastel, que promete surpreender o público com combinações de sabores inusitados e deliciosos.

Para as crianças, haverá um espaço infantil, e os pets também serão bem-vindos. A entrada e o estacionamento são gratuitos, com capacidade para até mil veículos, localizado na parte de trás da Estação Cultura.

“O Mercado Místico já virou uma tradição muito esperada em Campinas. Desta vez estamos trazendo pela primeira vez o Festival de Coxinha e Pastel, com sabores que prometem surpreender e agradar muita gente. Temos uma programação gratuita de danças, shows, palestras e vivências para que o público aproveite bastante”, destaca o idealizador e organizador do Mercado Místico e do Festival de Coxinha e Pastel, Márcio Carneiro Alvarez.

Mercado Místico atrai público de toda a região

Esta edição contará com mais de 60 expositores na área mística, oferecendo uma variedade de produtos como pedras e cristais, incensos, orgonites, velas, fadas, difusores, oráculos, baralhos de tarô, livros, diários, rapés e artigos wicca. Na área de autocuidado e bem-estar, os visitantes encontrarão sabonetes, cremes hidratantes, shampoos e condicionadores, sprays energéticos, óleos essenciais, perfumes, aromatizadores, banhos naturais, escalda-pés, chás e tinturas fitoterápicas. Em decoração, estarão disponíveis luminárias, imagens religiosas, quadros, incensários, mandalas e móbiles. Para quem procura moda e acessórios, haverá opções indianas, medievais, místicas e para a prática de yoga.

Também estarão disponíveis serviços como flash tattoo, terapias holísticas e massagens.

Oraculistas, palestras, vivências, oficinas e apresentações

O evento contará com 20 oraculistas especializados em tarô, leitura de mãos, bola de cristal, baralho cigano, vidas passadas, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, radiestesia, runas e búzios. Ao longo dos dois dias, acontecerão 10 palestras, 13 sessões de vivências e oficinas de dança do ventre e dança cigana, além de 19 apresentações artísticas com música e performances.

Limpeza xamânica gratuita para pessoas e animais e ambulatório de Reiki

A limpeza xamânica é uma terapia de cura que utiliza os quatro elementos da natureza para realizar uma limpeza energética profunda. Ela ajuda a identificar e remover energias que não pertencem ao campo da pessoa. A prática será conduzida pelo Espaço Cris Meinberg – Terra do Bugio.

O ambulatório de Reiki, também gratuito, será conduzido pelo Espaço Elaine Lima Terapeuta, onde os terapeutas aplicarão essa técnica de imposição de mãos para canalizar energia vital e promover equilíbrio.

Gastronomia de dar água na boca

Já pensou em experimentar uma coxinha de acarajé ou de hambúrguer? Essas versões estarão disponíveis, junto com as tradicionais: frango, frango com catupiry, calabresa, costela, camarão e até opções veganas. Também haverá coxinhas doces, com sabores como morango com pistache, morango com brigadeiro, entre outros.

De acordo com o apetite, os visitantes poderão escolher entre pastéis de 25 cm ou 35 cm. As massas podem ter cores naturais, como vermelho (beterraba), verde (espinafre) e amarelo (pimentão). Entre os recheios mais criativos estão yakisoba, feijoada, lasanha e estrogonofe.

Para os fãs dos clássicos, haverá opções como pastel de vento, carne, queijo, presunto, palmito, calabresa com catupiry, bauru, pizza, mortadela com cebola e queijo, escarola com queijo e milho. Nas versões especiais, destacam-se brócolis com bacon e muçarela, salame com muçarela, pepperoni com catupiry, portuguesa, palmito com catupiry, quatro queijos, camarão com catupiry original, carne seca com catupiry original, costela com muçarela, estrogonofe de frango, carne com ovo e azeitona, calabresa com muçarela e marguerita.

Os pastéis doces também marcarão presença com sabores como Nutella, chocolate com morango, Galak com Nutella ou morango, Romeu e Julieta, Ninho com morango, entre outros.

Sabores do mundo

Além das coxinhas e pastéis, o festival contará com gastronomia internacional. Da Venezuela: cachapas, arepas, hallaca, suco de rapadura e tequeñón. Do México: burritos e nachos. Da Colômbia: empanadas, arepas, oblea e limonada de coco. Da Coreia: toppoki, bulgogi, bokkeumbap, bibimbap, jajangmyeon, chicken mayo, sunsar chicken e hot dog coreano. Do Japão: yakisoba, katsu kare (porco e frango), tempurá, gyu yasai itame, frango ao molho de laranja, hot roll, karaage, tonkatsu.

Para acompanhar todas essas delícias, o público poderá escolher entre cervejas artesanais e chopps com sabores variados, como vinho, morango e caramelo. Para a sobremesa, as opções incluem morango com Nutella, marshmallow, doces caseiros, maçã do amor, copo da felicidade, merengue, fondue, bombom do nordeste e muito mais.

Serviço

Mercado Místico e Festival de Coxinha e Pastel

Local: Estação Cultura de Campinas – Praça Mal. Floriano Peixoto, s/n

Data: 12 e 13 de abril

Horário: 10h às 20h

Entrada e Estacionamento: Gratuitos

Estacionamento: Rua Francisco Teodoro, 1050, Vila Industrial

Evento Pet Friendly

