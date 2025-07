Mutirão de seleção será nesta quarta (30) para as funções de atendente, encarregado e líder

A cidade de Americana recebe nesta quarta-feira, dia 30, uma nova edição do programa Contrata OXXO, mutirão de contratação promovido pela rede de mercados de proximidade OXXO. A ação acontece a partir das 9h, na Rua Simão Sebastião, 418, reunindo oportunidades para os cargos de atendente, encarregado e líder de loja.

A ação visa fortalecer as operações da rede na região, que segue em ritmo acelerado de expansão no interior paulista. Para participar, basta comparecer ao local com um documento oficial com foto (RG ou CNH) e ter mais de 18 anos.

Além de vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, a OXXO oferece benefícios como remuneração variável, convênio com a Wellhub (ex-Gympass) e acesso à cooperativa de crédito Barracred.

Atualmente, o Grupo Nós – responsável pelas marcas OXXO e Shell Select no Brasil – conta com um time de mais de 5 mil colaboradores, entre as lojas próprias, holding e Centro de Distribuição. Profissionais que fazem parte de uma jornada de crescimento acelerado, inovação constante e construção de um ambiente diverso, dinâmico e com oportunidades reais de desenvolvimento.

Serviço

Contrata OXXO – Americana

Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, a partir das 9h

Local: Rua Simão Sebastião, 418 – Americana (SP)

Perfis: para a posição de atendente, busca-se um profissional com forte orientação para o cliente, que contribua para o bom funcionamento das atividades diárias da loja. É desejável que identifique falhas ou oportunidades de melhoria e as comunique prontamente à liderança, sempre com postura colaborativa, iniciativa, agilidade e empatia para resolver situações do dia a dia; já para as posições de encarregado e líder de loja, o profissional será responsável por assegurar a execução eficiente das rotinas operacionais, garantindo o cumprimento de processos, a resolução de conflitos e o suporte contínuo às atividades da equipe. É essencial ter experiência comprovada em gestão de equipes, com foco em liderança, organização e excelência operacional.