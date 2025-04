O mercado dos planos de saúde para pets: quem regula

O mercado de planos de saúde para animais de estimação no Brasil é um tema polêmico e em constante debate. Com a crescente popularidade dos pets como membros da família, a demanda por serviços de saúde para animais de estimação tem aumentado significativamente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No entanto, a falta de regularização tem gerado preocupações entre os tutores e os profissionais da área veterinária. Neste artigo, vamos discutir os desafios enfrentados por esse mercado e propor soluções para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.

Um dos principais problemas enfrentados pelos planos de saúde para pets no Brasil é a falta de transparência na cobertura e nos preços. Muitos tutores (atualmente chamados de responsáveis) se sentem enganados ao descobrir que alguns serviços não estão incluídos na cobertura ou que os preços são mais elevados do que o esperado.

Planos e os pets

Além disso, o repasse para os veterinários é muito pequeno, o que pode levar a uma diminuição da qualidade assistencial oferecida, além do aumento da carga horária e da menor remuneração do profissional médico-veterinário.

Outro ponto importante é a falta de regularização. Ao contrário do mercado de saúde humana, que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o mercado de saúde para pets não tem uma entidade reguladora específica. Isso significa que as empresas que oferecem planos de saúde para pets não precisam seguir padrões mínimos de qualidade e transparência.

No entanto, é importante destacar que os planos de saúde para pets também têm pontos positivos. Para os pets, o acesso à medicina veterinária é um benefício importante, pois permite que eles recebam cuidados médicos, com ênfase também na medicina preventiva. Para os veterinários, a diminuição da ociosidade nas clínicas e nos hospitais é um ponto positivo, gerando mais receita e previsibilidade de faturamento.

Um ponto importante a destacar é que esse aumento de rotina na clínica ou no hospital muitas vezes resulta em um aumento do custo operacional (contratação de recepcionista, veterinário, etc.). É importante que esse cálculo seja feito para avaliar o custo-benefício da diminuição da ociosidade.

Para solucionar os desafios enfrentados pelo mercado de planos de saúde para pets no Brasil, é necessário que haja maior transparência e regularização. As empresas que oferecem planos de saúde devem ser obrigadas a fornecer informações claras e precisas sobre a cobertura, preços, critérios de credenciamento e descredenciamento, entre outros. Além disso, é importante que haja uma entidade reguladora específica que possa estabelecer padrões mínimos de qualidade e transparência.

Por fim, e não menos importante, é fundamental que os veterinários sejam remunerados de forma justa e que os tutores sejam informados sobre os serviços incluídos na cobertura. Com essas medidas, é possível melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e aumentar a satisfação dos responsáveis pelos animais de estimação e dos profissionais da área veterinária.

Fabiano de Granville Ponce é médico-veterinário, formado pela Universidade de São Paulo (USP), com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC) e Pós-MBA em Oxford (USA). Cofundador da Hovet Pompéia e Diretor Comercial da VetFamily Brasil, comunidade internacional de médicos-veterinários.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento