Metas de Ano Novo: Como planejar e alcançar

Com a chegada do Ano Novo, muitas pessoas traçam metas para os próximos 365 dias. Entre as promessas mais comuns estão os cuidados com o corpo e a mente, a prática de atividade física, o desejo de passar mais tempo junto à família e aos amigos, estudar mais, mudar de emprego, economizar dinheiro, aproveitar a vida com o que realmente importa.

Mas como transformar promessas em conquistas reais? Segundo a coordenadora do curso de psicologia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Fabíola Batista Gomes Firbida, “as metas para o ano que se inicia são importantes, pois direcionam as ações das atividades, ajudam a manter o foco e despendem menos energia em atos que pouco contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional”.

Contudo, as intenções precisam estar atreladas a uma análise da realidade individual de cada pessoa, ao contexto em que ela está inserida e às condições socioeconômicas. “Isso não significa uma limitação, mas uma previsibilidade para evitar menos frustração”, complementa.

Motivos levam à ação

No entanto, Fabíola – que é doutora em Psicologia – salienta que a frustração vai acontecer em determinado momento, “pois o mundo está em movimento, as pessoas estão neste processo construtivo e algumas metas precisarão ser revistas”.

E ao contrário do que parece, a coordenadora de psicologia do Centro Universitário Integrado diz que essa retificação leva a um processo de reflexão que pode ser interpretado como algo decepcionante, mas não é; uma vez que essa análise pode auxiliar na apropriação de outras metas que o ajudarão a avançar.

“As metas funcionam como motivos que levam a pessoa à ação. A clareza dos motivos faz toda diferença em um planejamento realista. Ao buscarmos atingir os propósitos, aprendemos a nos organizar, a priorizar atividades e a desenvolver novas habilidades. Metas pessoais e profissionais são fundamentais porque transformam sonhos em ações tangíveis”, destaca Fabíola.

Escreva o que deseja

Posição semelhante tem o gerente de Projetos e Planejamento do Grupo Integrado, Pedro Thomé. “É importante fazer uma retrospectiva para ter clareza de quais objetivos foram atingidos e de quais conquistas foram realizadas”, ressalta.

“Depois, pondere sobre uma nova ambição pessoal e profissional para o ano que começa. Escreva, registre todas as pretensões e coloque uma meta que deseja atingir. Outra coisa que precisa ser registrado é quem pode ou está envolvido para te ajudar. Se a gente não fizer esses pequenos passos, a chance de abandonar as metas é maior”, complementa Thomé.

Confira cinco dicas dos especialistas do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) para ajudar no planejamento e no alcance das metas pretendidas:

1) Reflita, analise e ajuste as expectativas

Defina metas realistas, que têm condições de serem alcançadas em várias etapas a médio e longo prazo. Isso leva a ter mais chance de sucesso, mas o contrário também é verdadeiro.

2) Clareza

Saber o que se deseja faz grande diferença, inclusive para pedir ajuda a outras pessoas. Não tenha vergonha de pedir ajuda, pois todos precisam de um auxílio. Ter um sistema de apoio é encorajador e motivador.

3) Celebre as conquistas do ano

Se os objetivos forem muito grandes, lembre-se de celebrar as pequenas conquistas. Elas vão servir de impulso para ter mais confiança, mostrar que você está no rumo certo e aumentar sua vontade de continuar. É importante valorizar seu próprio esforço.

4) Errar faz parte

Se por acaso tiver algum erro no meio do caminho, não desanime. Os obstáculos ou imprevistos acontecem e servem para mostrar o quanto estamos determinados a alcançar um objetivo maior, mesmo que leve um pouco mais de tempo.

5) Alinhe os objetivos de longo prazo

Mudar drasticamente o estilo de vida num estalar de dedos é praticamente impossível. Nada de radicalismo. Vai com calma, dedique-se, anote suas conquistas por etapas, celebre o que já alcançou, peça ajuda a outras pessoas e concentre-se na meta planejada. O prazer da conquista valerá o esforço.

