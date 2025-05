MetGala tem Chico Bento, Zé Pilintra e mais; veja fotos

Leia + sobre Famosos, artes e música

Bad Bunny, anuncia oficialmente sua turnê mundial “DeBÍ TIRAR MáS FOToS“.

A turnê de 23 datas em estádios começará na sexta-feira, 21 de novembro de 2025, em Santo Domingo, República Dominicana, com paradas na Costa Rica, Colômbia, México, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Austrália, Japão, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Suécia, Polônia e Itália, antes de terminar na Bélgica em 22 de julho de 2026. A apresentação do Brasil acontece no dia 20 de fevereiro de 2026, em São Paulo, no Allianz Parque.

Os ingressos para o show no Brasil, realizado pela Live Nation e Rimas Nation, estarão à venda para o público geral na sexta-feira, 9 de maio, em www.ticketmaster.com.br. Haverá pré-venda para clientes Santander Select e Private no dia 7 de maio e pré-venda para demais clientes Santander no dia 8 de maio (mais informações abaixo).

Depois de quebrar recordes com sua residência histórica em Porto Rico, “NO ME QUIERO IR DE AQUÍ”, vendendo mais de 400.000 ingressos tanto em vendas on-line quanto na primeira venda presencial na ilha, os fãs ao redor do mundo que não conseguiram garantir ingressos estavam aguardando ansiosamente este anúncio. A turnê mundial “DeBÍ TIRAR MáS FOToS” dará vida ao álbum, imergindo totalmente o público em seu mundo e celebrando a essência e a cultura das raízes porto-riquenhas de Bad Bunny.

Esta turnê marca o retorno de Bad Bunny à Europa pela primeira vez desde 2019, à América Latina pela primeira vez desde que se tornou o principal artista em turnê em 2022 com sua “World’s Hottest Tour” e a países como Austrália, Brasil, Japão e mais pela primeira vez em sua carreira.

O anúncio da turnê acontece em um momento crucial na carreira de Bad Bunny, após o enorme sucesso de seu sexto álbum de estúdio. “DeBÍ TIRAR Más FoToS” passou três semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard 200 e continua forte com 13 semanas no Top 10.

Além disso, manteve o primeiro lugar na parada Top Latin Albums da Billboard por 16 semanas consecutivas. Bad Bunny também alcançou a posição #1 na parada Artist 100 da Billboard e fez história ao se tornar o primeiro artista latino a atingir 100 entradas na Billboard Hot 100, consolidando ainda mais seu impacto global. Seu domínio continuou quando “DeBÍ TiRAR Más FoToS” se tornou o primeiro álbum em espanhol a colocar todas as suas músicas na Billboard Hot 100 por três semanas consecutivas.

Bad Bunny recentemente deu continuidade à sua sequência histórica com uma estreia recorde no cobiçado Tiny Desk da NPR, tornando-se a estreia mais assistida da história da série. Ela também se tornou viral como o novo rosto da campanha de primavera da Calvin Klein Underwear, fotografada pelo lendário Mario Sorrenti.

Olhando para o futuro, Bad Bunny está pronto para encerrar a histórica 50ª temporada do Saturday Night Live como convidado musical, ao lado de Scarlett Johansson, que apresentará a noite.

Para o show no Brasil, dia 07 de maio, clientes Santander Select e Private , portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express® Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black, poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva. Já a pré-venda para os demais clientes do banco Santander acontece no dia 08 de maio. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ. A venda para o público geral começa no dia 09 de maio.

Clientes Santander podem parcelar em até 5x sem juros, já clientes em geral, contam com parcelamento de até 3x sem juros.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site www.ticketmaster.com.br e a partir das 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.