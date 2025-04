Michelle Bolsonaro diz que cirurgia terminou 'com sucesso'

Post do Instagram da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Depois de onze horas, finalmente acabou a cirurgia do ex Presidente Bolsonaro

A operação foi necessária por conta de aderências no intestino.

O ex-presidente passou mal durante viagem ao RN e foi transferido para Brasília, onde está internado no Hospital DF Star. A laparostomia teve início na manhã deste domingo.

Michelle Bolsonaro cotada

Michelle é cotada para substituir Bolsonaro na eleição do ano que para presidente. Ela seria a principal aposta do PL caso Jair seja mantido como inelegível ou va preso por ter tramado a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro.

