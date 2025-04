Michelle Bolsonaro leva pai de santo a ato na Paulista

Maior estrela do evento pela anistia dos vândalos do 8/1, a ex-Primeira dama Michelle Bolsonaro levou um pai de santo para o ato na avenida Paulista este domingo.

O Pai de Santo novo amigo de Michelle é o mestre da cantora Anitta.

Ele gravou vídeo e foi ao trio principal de onde Jair Bolsonaro discursará durante ato pró-anistia na Avenida Paulista, em SP.

Sérgio Pina disse no vídeo que gravou que estava no mesmo carro que Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e a ‘primeira dama’.

Michelle Bolsonaro se torna principal estrela

No evento que também teve baixa adesão de público, Michelle foi a maior estrela. Com discurso mais forte e conexo que o de Bolsonaro e Nikolas Ferreira, ela roubou a cena e surge como nome mais forte para 2026 no clã Bolsonaro.

