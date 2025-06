Michelle Bolsonaro lidera corrida em Nova Odessa com 38%

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a corrida em Nova Odessa para a sucessão de Lula da Silva (PT) com 38% das intenções de voto em Nova Odessa. Nome do PT para a reeleição, Lula aparece com 21% sendo seguido por Ciro Gomes (PDT), que tem 11% das intenções de voto. O governador de Goiás Ronaldo Caiado aparece com 2,5%.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A pesquisa feita pela Memento Consultoria para o NovoMomento ouviu 480 pessoas no último sábado (7) em 5 regiões da cidade. A pesquisa tem margem de erro de 2% para mais ou para menos.

Também foram medidos nomes para deputado estadual e federal, a avaliação do governo Leitinho Schooder (PSD) e os maiores problemas da cidade. É a primeira pesquisa feita na cidade este ano. O NM também mediu nomes para governos e deputados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Michelle Bolsonaro virando plano A

Com a perspectiva de prisão ou a manutenção da inegibilidade de Jair Bolsonaro e os filhos dele mais enrolados com a Justiça, o nome de Michelle ganha força no meio político. Ela é nome de muito interesse do presidente do partido Waldemar da Costa Neto, que deve vir a federal no ano que vem por São Paulo.

Leia + sobre partidos política regional