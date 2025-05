Milagre da maconha na carga de arroz acaba em ação da polícia

780 quilos de maconha escondidos em uma carreta carregada de arroz foram apreendidos esta quinta-feira. A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana realizou a Operação Cannabis, que resultou na apreensão da droga.

A ação ocorreu na região de José Bonifácio, após investigações apontarem o transporte de entorpecentes por um veículo de origem estrangeira.

Maconha escoltada

Durante a abordagem, os agentes identificaram que a carreta era escoltada à distância por uma caminhonete, que fugiu ao notar a presença policial. O condutor do caminhão foi preso em flagrante e levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguarda audiência de custódia.

Além da droga, também foram apreendidos o caminhão, um celular e uma quantia em dinheiro. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis conexões com organizações criminosas.

