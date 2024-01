Milkshakes e lemonades com sabores dos "Anos 80"

A Rede de restaurantes Let’s Eat lançará neste final de semana uma nova linha de bebidas autorais, como milkshakes e lemonades, com sabores nostálgicos que marcaram os ‘anos 80’.

Os drinks exclusivos irão compor o cardápio da rede durante todo o verão, oferecendo aos clientes a oportunidade de mergulhar em sabores que remetem à infância e aos momentos divertidos da década de 1980.

No cardápio, haverá Milkshakes de Tutti Frutti Rosa com Chiclete Bubbaloo, Milkshakes de Tutti Frutti Verde com Chiclete Bubbaloo, Milkshake de Dadinho e Lemonades nos sabores de maçã verde, melancia, tutti frutti rosa e verde com chiclete Bubbaloo.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Marcos Nunes, criador da marca Let’s Eat e responsável pelo novo cardápio de drinks afirma que será uma experiência única desfrutar das bebidas recém-criadas. “Os sabores dos anos 80 têm um lugar especial no coração de muitos, e queremos oferecer uma oportunidade para todos se deliciarem com essas lembranças”, afirma.

Sobre a Rede Let’s Eat:

Fundada com inspiração nos tradicionais casual dining americanos, a Let’s Eat se destaca por oferecer uma variedade de pratos que incluem hambúrgueres gourmet, american BBQ e a autêntica comida mexicana. Atualmente a rede tem presença consolidada em dezenove cidades brasileiras: Americana, Araraquara, Assis, Atibaia, Botucatu (em breve), Campinas, Cerquilho, Guarujá, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, São Carlos, Taubaté e Valinhos

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP