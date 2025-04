Completando as entregas de Páscoa, na manhã desta quarta-feira (23 de abril) foi a vez dos quase 150 alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa ganharem seus doces de chocolate. O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, fez questão de acompanhar pessoalmente a entrega das lembranças aos alunos especiais atendidos pela instituição parceira da Prefeitura.

“É muito gratificante vir até aqui na Apae, saímos com a energia renovada. Quando estamos em um dia ruim, se viermos aqui e tivermos contato com essas crianças maravilhosas, com certeza esquecemos de todos os nossos problemas. A alegria e energia deles é contagiante”, disse o vice-prefeito.

Maria Tereza Casazza (a Tereca), da Apae de Nova Odessa, disse que os alunos adoram receber visitas. “Quando souberam que o vice-prefeito viria até aqui para realizar a entrega dos ovos de Páscoa, os alunos ficaram eufóricos. Ver a alegria em cada rostinho é contagiante”, afirmou.

“Gestos como esse fazem toda a diferença. A gente sabe que, para muitos desses alunos, o que conta não é só o presente, mas o momento, o carinho e a atenção recebidos. Isso fortalece os laços entre o poder público e as instituições que fazem um trabalho tão bonito na nossa cidade”, destacou o vice-prefeito Mineirinho.

“Cada aluno recebeu o seu ovo de Páscoa e isso quer dizer muito para eles, a alegria no olhar de cada um, o sorriso no rosto, isso é muito bom e o nosso coração se enche de gratidão. Quero agradecer o prefeito Leitinho e o vice Mineirinho pelo carinho e sensibilidade das nossas crianças”, completou a diretora pedagógica da instituição, Andrea Favarin.

Ovos

Neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa entregou ovos de chocolate para os mais de 5.500 alunos de zero a 10 anos da Rede Municipal de Educação, dando continuidade a uma iniciativa que começou em 2022, quando as aulas presenciais foram retomadas na cidade.

Também foram beneficiadas crianças e adolescentes atendidas pela Inclusão Social e de algumas entidades assistenciais do município, como a APAE, totalizando cerca de 6.000 doces entregues.

“Para muitas das nossas crianças, esse será o único ovo de Páscoa que elas vão receber neste ano, e com certeza vão lembrar disso para sempre, como aconteceu comigo e com meu irmão quando éramos crianças. E para todos os nossos alunos é uma alegria ganhar essa lembrança. Assim a gente garante que todas vão ter essa experiência”, apontou o prefeito Leitinho semana passada, durante uma das entregas.