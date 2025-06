Vice-prefeito Mineirinho atua em força-tarefa da ‘Operação Inverno’ 2025 da Prefeitura de Nova Odessa

Com o frio intenso da noite e madrugada de terça para quarta-feira (24 e 25/06), a força-tarefa da “Operação Inverno” 2025 da Prefeitura de Nova Odessa percorreu mais uma vez a cidade, abordando moradores em situação de rua e distribuindo cobertores, agasalhos e atenção. Nesta semana, a equipe ganhou um reforço importante: o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) foi a campo apoiar a ação, adotada pela atual gestão municipal desde 2021 e que visa evitar o risco de mortes por hipotermia dentre esta população flutuante, extremamente vulnerável.

Desta vez, a equipe localizou e abordou 8 transeuntes, em 12 locais da cidade. Foram distribuídos mais 15 cobertores, 4 blusas e 4 calças de agasalho – itens que são disponibilizados pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura. Desde o início da “Operação Inverno” 2025, já foram distribuídos 35 cobertores do estoque do Fundo Social, além de 12 blusas de frio e 4 calças.

Como geralmente acontece, no entanto, nenhum dos moradores de rua aceitou ser abrigado provisoriamente e passar a noite em um Ginásio Municipal de Esportes, possibilidade prevista no plano de ação.

“Agora é exatamente 1h da manhã de quarta-feira e eu, junto com a equipe da Defesa Civil (e demais voluntários), acabamos de fazer uma ação para dar mais conforto para as pessoas em situação de rua aqui em Nova Odessa. É como diz o Prefeito Leitinho: temos que fazer o bem, não importa a quem”, postou Mineirinho em suas redes sociais ainda durante a ação.

A força-tarefa da Prefeitura é formada normalmente por profissionais da Defesa Civil Municipal, Diretoria de Gestão Social, através do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), e GCM (Guarda Civil Municipal), com eventual apoio de bombeiros civis voluntários da cidade.

Entre os locais visitados regularmente nas ações noturnas, estão a Praça Central e a Estação Ferroviária, a Rodoviária Municipal, os jardins do Hospital e Maternidade Municipal, o Parque Linear do 23 de Maio e outras praças e áreas verdes.

A ação intersetorial mobiliza anualmente diversos órgãos do Poder Público sempre que necessário, visando prevenir eventuais mortes por hipotermia de pessoas altamente vulneráveis, a maioria da própria cidade, que se apartaram do convívio familiar por questões relacionadas ao vício em álcool e drogas.

Sempre que as temperaturas baixam dos 13º graus Centígrados, a equipe multidisciplinar percorre os pontos de pernoite de moradores em situação de rua, distribuindo agasalhos e cobertores doados pela população e empresas da cidade.

Quando as temperaturas baixarem ainda mais, principalmente com vento e chuva, as equipes também podem oferecer abrigamento temporário durante a noite em uma área de um Ginásio Municipal especialmente preparada para esta finalidade, com colchões e cobertores.

Durante o dia, a equipe do CREAS mantém o trabalho constante de acolhimento aos cidadãos em situação de rua. Este acolhimento inclui o fornecimento de um kit de higiene pessoal, o preenchimento de um questionário social, apoio na obtenção de documentação e inscrição no CadÚnico do Governo Federal para programas sociais, entre outras medidas.

