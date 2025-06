Mineirinho – R$ 200 mil para o Centro de Autistas de Nova Odessa

Na última sexta-feira (13), o vice-prefeito Alessandro Miranda-Mineirinho (União) recebeu a deputada estadual Andréa Werner, uma das principais vozes em defesa da causa autista no Brasil. A deputada destinou recentemente uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para o CAN (Centro de Autistas de Nova Odessa), contratado pela Prefeitura e que atende a 50 crianças atualmente.

Em seu roteiro, a deputada conheceu as dependências e instalações do CAN e da Aequotam, que oferece Equoterapia para crianças e adultos com necessidades especiais, e também o gabinete do Paço Municipal, onde se reuniu com Mineirinho. A Prefeitura estuda atualmente formas de ampliar o número de atendimentos nos dois serviços.

Participaram também a assessora Vanessa Ziotti, o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Mateus Tognella, a coordenadora do CREAS, Solange Paulon, coordenadora de Educação Especial da Rede Municipal, Eliane Piconi, e Carine Sena, representante do GRUMAA (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo).

Para o vice-prefeito, “foi uma visita de extrema importância” para a causa na cidade. “(A deputada) é um reforço importante para ampliar ainda mais os atendimentos para as crianças autistas de Nova Odessa, aumentando a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAN. Quero agradecer a parceria da deputada Andréa Werner por se preocupar com o bem-estar de nossas crianças autistas”, afirmou Mineirinho.

“Quero parabenizar o prefeito Leitinho e o vice-prefeito Mineirinho pelas ações já implementadas na área da assistência às pessoas com autismo e agradecer a parceria firmada, que será um passo importante para atender ainda mais quem necessita de auxílio”, disse a deputada Andréa.

O CAN

Inaugurado em 2023 através de uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada, o CAN (Centro de Autistas de Nova Odessa) presta atendimento multidisciplinar gratuito a 50 crianças da cidade, por meio de um contrato da Secretaria de Saúde.

Através do SUS (Sistema Único de Saúde) “municipal”, o CAN oferece sessões de atendimento em diversas especialidades, como Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicopedagogia, além de consultas em Neuropediatria, de acordo com suas necessidades, com uma equipe treinada na abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

O CAN contribui, assim, para o pleno desenvolvimento das crianças. Todo o atendimento é pago pela Prefeitura, sem custo para as famílias atendidas, e foi inspirado no CAI (Centro de Atendimento a Autistas) de Itatiba/SP, que é referência na área.

