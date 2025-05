O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro-Mineirinho (PP) participou no último domingo (4) do “1º Treinão Pernas da Alegria”, evento que reuniu cerca de 300 pessoas – entre voluntários e pessoas com deficiências – em um grande momento de inclusão, esporte e solidariedade. O “Treinão” aconteceu no Parque Municipal das Crianças mantido pela Prefeitura na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.

Organizado pelo Grupo Pernas da Alegria, o evento teve como objetivo principal promover o lazer e o entretenimento para crianças, jovens e adultos com deficiências oriundos de toda a região. A iniciativa também ajudou na arrecadação de recursos para a compra de cadeiras adaptadas, cestas básicas, fraldas e outros itens essenciais para os assistidos.

O vice-prefeito destacou a importância dos eventos voltados para a inclusão de todos os cidadãos na comunidade. “Ações como este ‘Treinão Pernas da Alegria’ mostram como a união faz a diferença. A inclusão precisa acontecer em todos os espaços, como no Esporte, na Cultura e na Educação. É uma causa que merece o nosso apoio, o nosso olhar e, principalmente, a nossa participação”, afirmou Mineirinho.

Com atuação voluntária há 14 anos, Lilica Amancio, idealizadora do projeto, conta que o grupo está ativo há quatro anos e atende pessoas com diferentes tipos de deficiências, incluindo paralisia cerebral, atrofia, síndrome de Down, autismo, deficiência visual e auditiva, além de outras síndromes raras. Os assistidos têm entre 2 e 70 anos e são moradores de cidades como Nova Odessa, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia.

Importante

“A inclusão é de extrema importância, seja no lazer ou em qualquer outra ação. Nós do Pernas da Alegria fazemos a inclusão com muito amor e com isso criamos eventos para incentivar ainda mais a participação e união, além de criarmos laços e afinidade com os participantes”, completou Lilica.

Para ser voluntário e participar do Grupo Pernas da Alegria, basta entrar em contato através do WhatsApp (19) 99594-5787, ou seguir os perfis no Instagram @lilicapcd e @pernasdalegria para conhecer mais ações que o grupo realiza.

Inaugurado em 2024 pela Prefeitura em parceria com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda e totalmente acessível (incluindo brinquedos projetos especialmente para cadeirantes), o Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa fica na Avenida Brasil, nº 525, no Parque Fabrício.

O Parque abre diariamente a partir das 9h, inclusive aos domingos, e é considerado o local ideal para as ações como esta, pois já se consolidou como um espaço de lazer e convivência para as famílias da cidade e região, proporcionando um ambiente perfeito para o lazer das famílias da cidade e da região.