Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda (o Mineirinho) recebeu na última quinta-feira (29) a visita do deputado estadual Dirceu Dalben e de representantes da concessionária Rumo Malha Paulista S/A, para uma vistoria dos locais que vão receber duas importantes obras de segurança viária anunciadas ainda em 2023 ao prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e à população da cidade. As obras estão previstas agora para começarem em agosto deste ano.

“São duas obras que a nossa gestão e o mandato do deputado Dalben garantiram junto à concessionária Rumo Malha Paulista S/A. Muito obrigado novamente ao Dirceu Dalben por ajudar Nova Odessa e ser o ‘nosso’ deputado na Assembleia Legislativa”, afirmou o prefeito.

“Nova Odessa completou 120 anos, e olha que presentes maravilhosos. Eram duas demandas antigas da nossa população, que vão melhorar muito as condições de mobilidade na nossa cidade. Graças em grande parte do Dirceu Dalben, que não mede esforços para levar nossas demandas até Brasília e ao Governo do Estado”, acrescentou o vice Mineirinho.

“São obras sonhadas há muito tempo, mais duas obras viabilizadas na gestão do Leitinho e do Mineirinho. Vão facilitar e melhorar a vida das pessoas. Fico muito feliz de ajudar, enquanto coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviária da Assembleia Legislativa”, completou o deputado Dirceu Dalben.

Passarela

A primeira delas será a construção de uma nova passarela de pedestres no final da Avenida João Pessoa, ligando a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida. Atualmente, os pedestres que vão do Centro aos Jardim Flórida (e do Flórida para outros bairros, como a Vila Azenha, o Jardim Fadel e aqueles na margem direita do Ribeirão Quilombo) são obrigados a andar literalmente sobre os trilhos, na passagem em nível existente há décadas.

Para a atual gestão municipal, a futura passarela entre a Praça Central e o Jardim Flórida vai trazer muito mais segurança para os moradores que circulam entre o Centro, o Flórida, a Vila Azenha, o Jardim Santa Luiza, o Jardim Nossa Senhora de Fátima e outros bairros, que não vão precisar passar pela linha do trem.

Viaduto

A segunda obra será a duplicação da passagem inferior (ou “viaduto”) entre a Rua Azil Martins (paralela à Avenida Carlos Botelho), no Jardim Santa Rosa, e a Rua Goiânia, no Jardim São Jorge – mais conhecida como “viaduto do Pezão”.

A atual passagem entre o São Jorge e o Santa Rosa é estreita e comporta apenas uma mão de direção, “forçando” os motoristas que trafegam em direção à região do Picerno (em Sumaré) a “desviarem” por dentro da malha viária novaodessense. Por isso o prefeito solicitou sua “duplicação”.

No final de maio, equipes a serviço da Rumo realizaram serviços de sondagem prévia de solo nos pontos, acompanhadas por profissionais da Secretaria Municipal de Obras e do Setor de Trânsito da Prefeitura.

Segundo informações prestadas ainda em 2023 pela Rumo, as duas obras de segurança viária em Nova Odessa já possuem projetos executivos e todas as autorizações, e têm prazo de execução estimado em até 11 meses após seu início. O investimento estimado na época era de R$ 22 milhões na somatória de ambas as intervenções.