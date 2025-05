O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) participou na noite da última sexta-feira (02/05/2025) da solenidade de posse de novos associados do Lions Clube de Nova Odessa, que aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santo Amaro. O evento marcou também a visita oficial da Governadora do Distrito LC-3, Rosana Luz, na posse dos novos associados da cidade.

A cerimônia contou com a presença de representantes de outros clubes da região, como os Lions de Americana Centro, Americana Norte e Sumaré, dando visibilidade a outros representantes que também fazem parte da região metropolitana de Campinas.

Para o vice-prefeito Mineirinho, “é muito importante acompanhar e fazer parte desses eventos”. “Quero agradecer a parceria do Lions Clube durante todos esses anos. É uma instituição séria e que desempenha um trabalho impecável para a cidade. A todos a minha gratidão”, destacou.

Durante o evento, foram empossados três novos associados, fortalecendo ainda mais o quadro de voluntários que atuam em diversas frentes sociais em Nova Odessa. A presidente do Lions Clube de Nova Odessa, Rita Jirschik, foi homenageada pela Governadora com um cartão de prata, em reconhecimento ao seu empenho e dedicação.

A presidente está em seu segundo ano consecutivo à frente da presidência, após quatro anos como secretária e dois como vice-presidente do clube. Ao longo de sua gestão, foram realizados diversos projetos relevantes, como oito campanhas de doação de sangue e a ampliação do Banco Ortopédico, que atualmente conta com cerca de 700 equipamentos emprestados gratuitamente à população.

“É uma grande alegria poder contribuir com a nossa comunidade. Agradeço a Deus, ao meu marido Francisco Carlos, parceiro sempre presente, e a todos os leões que fazem esse trabalho acontecer”, declarou emocionada a presidente Rita, que se prepara para passar o bastão à sua sucessora, a Leão Juçara Aparecida Rosolem Santos, no dia 30 de junho.

Doação de sangue

Acontece neste sábado, dia 10 de maio, a 2ª edição da Campanha “Doe Sangue Doe Vida” de 2025. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Lions Clube, e tem o objetivo de atrair novos doadores. O material arrecadado vai para o Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp.

A coleta vai acontecer das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, no Bosque dos Cedros. Podem participar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde.