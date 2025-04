Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro-Mineirinho (PP) recebeu no gabinete do Paço Municipal, na última terça-feira (8), um grupo de executivos de empresas do Setor de Tecnologia da Letônia e Estônia. O objetivo foi avaliar possíveis oportunidades de negócios entre Nova Odessa e os dois países do leste europeu. Eles estiveram no Brasil cumprindo uma agenda oficial na Câmara Sueca Brasileira, em São Paulo, como parte da iniciativa europeia Bridging4Growth.

Estiveram presentes Ana Puusaag, diretora de Tecnologias Digitais da empresa Tehnopol, Evija Pudane, diretora executiva da CleanTech Latvia, e Martins Vimba, diretor executivo da Mappost Sai. O grupo foi acompanhado por Felipe de Carvalho Albrecht, representante da Câmara de Industria e Comércio da Letônia e diretor regional da Câmara Leta-Americana. Participaram o secretário de Desenvolvimento do Município, Antonio Teixeira, o adjunto Mateus Tognella e o diretor de Comunicação Vagner Salustiano.

“É sempre bom recebermos empresários que estão em busca de novas parcerias e novas oportunidades de negócios aqui em Nova Odessa, onde temos essa ligação histórica com a Letônia, e também grandes empresas com raízes na Europa, principalmente na Alemanha e na própria Letônia. Nova Odessa está sempre de portas abertas para delegações de negócios estrangeiras”, afirmou o vice-prefeito novaodessense.

“Agradecemos muito a receptividade e o entusiasmo das empresas e organizações locais em nos receber. Foi inspirador ver um compromisso compartilhado em enfrentar desafios importantes, pois muitos dos problemas enfrentados no Brasil refletem os que temos em nossos próprios países. Independentemente do tamanho da comunidade, o objetivo continua o mesmo: melhorar a qualidade de vida, proteger a natureza e criar ambientes mais limpos”, afirmou Evija.

Reunião produtiva, diz vice-prefeito

“Todas as reuniões foram extremamente produtivas. Valorizamos especialmente a disposição da prefeitura em explorar oportunidades de colaboração em nível municipal, incluindo iniciativas de governo digital sem papel e outras soluções de transformação digital”, completou a executiva leta.

“Receber essa delegação da União Europeia foi uma honra para Nova Odessa. Eles estavam em missão oficial na Câmara Sueca Brasileira, em São Paulo, mas decidiram vir até nossa cidade por enxergarem potencial e abertura para parcerias. Acredito que esse foi apenas o primeiro passo de uma relação promissora: queremos ajudar empresas da nossa região a acessar o mercado europeu, e apresentar o Brasil — especialmente Nova Odessa — como uma porta de entrada para empresas da Letônia e dos países bálticos”, comentou Albrecht.

No mesmo dia, a comitiva também esteve reunida com dirigentes e empresários da cidade na sede da Acino (Associação Comercial e Industrial). Para o presidente da Associação, Gilson Costanzo, “foi uma grande satisfação receber empresários da Letônia e Estônia em nossa sede”. “Um momento valioso de conexão, troca de experiências e apresentação de soluções inovadoras que podem contribuir diretamente para o avanço tecnológico e o fortalecimento do nosso setor empresarial”, afirmou.

Por fim, os executivos estiveram na sede do Consimares – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Nova Odessa, onde foram recebidos pelo superintendente Mimo Ravagnani.