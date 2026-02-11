O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, conhecido como Mineirinho, esteve recentemente reunido com dois dos maiores líderes da política local: Manoel Samartin e Dr. Lourenço. O encontro movimentou os bastidores da cidade e já é visto por muitos como um sinal claro de articulações para os próximos pleitos.



As duas lideranças representam uma força histórica na política de Nova Odessa e da região. Manoel Samartin, que comandou o Executivo municipal por quatro mandatos, mantém grande influência entre eleitores tradicionais e lideranças comunitárias. Segundo fontes próximas ao grupo, Samartin enxerga em Mineirinho um administrador de empresas de sucesso e uma liderança em ascensão, capaz de dialogar com diferentes setores da sociedade e de assumir protagonismo no atual cenário político.

Já o médico Dr. Lourenço, também bastante respeitado no meio político, teria ido além nas avaliações. De acordo com pessoas presentes na reunião, ele acredita que Alessandro Miranda (Mineirinho) reúne hoje as condições políticas necessárias para disputar a Prefeitura de Nova Odessa e sair vitorioso, tornando-se o próximo prefeito do município.

O encontro reforça a leitura de que Mineirinho vem se consolidando como um dos principais nomes da política local, ampliando alianças e fortalecendo seu grupo de apoio.