O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram, na manhã desta segunda-feira (2), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal “Augusto de Oliveira Salvação”.

O investimento estimado é de R$ 16 milhões, em recursos provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), vinculado ao ministério, intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi, que iniciou a solicitação quando era administrador do aeroporto.

A primeira etapa do investimento vai contemplar obras para o alargamento da pista de pouso e decolagem, recuperação da faixa de pista (taxiway) e do pátio de aeronaves, drenagem, implantação de áreas de segurança (RESAs), novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta, além da implantação do sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) em ambas as cabeceiras, visando permitir operações noturnas. A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli, o investimento no aeroporto representa um avanço para a cidade, entrando na rota de obras importantes para o desenvolvimento econômico de Americana e região.

“Serão R$ 16 milhões para a primeira etapa de obras de reformas, iniciando o processo de melhorias e modernização do Aeroporto Municipal. Ressalto a importância da intermediação do deputado Cezinha de Madureira e do vereador Levi Rossi, que indicou os recursos. Também quero parabenizar o ministro Sílvio Costa Filho pelo trabalho que vem desenvolvendo. Temos o mesmo objetivo, que é dar qualidade de vida à população, então fico muito feliz com sua presença”, disse Chico.

O ministro Sílvio Costa Filho ressaltou a parceria

que viabilizou a liberação dos recursos para o Aeroporto Municipal de Americana.

“Americana é uma cidade estratégica em São Paulo, uma cidade representativa, em pleno crescimento. Quero parabenizar o prefeito Chico Sardelli pelo trabalho e por essa parceria. O investimento no Aeroporto de Americana vai proporcionar um grande apoio logístico, um polo de operações comerciais, o transporte de cargas e outras áreas, para consolidar cada vez mais o desenvolvimento da região. Vamos nos empenhar, junto ao deputado Cezinha, para poder executar novas etapas de melhorias, impulsionando os negócios e recebendo voos de todas as regiões do país”, completou.

O vice-prefeito Odir enfatizou os avanços projetados com as obras de ampliação do aeroporto. “É um orgulho trabalhar ao lado do prefeito Chico Sardelli e poder receber o deputado federal Cezinha de Madureira e o ministro Sílvio Costa Filho para darmos início às obras de modernização do Aeroporto Municipal. Americana tem buscado e conquistado muitos apoios, recursos no governo estadual, muitas obras, e também verbas do governo federal. Agradecemos pelos apoios. A obra do aeroporto trará muito desenvolvimento para a cidade”, disse.

“Esta semana começam os serviços de topografia na área do aeroporto, em seguida o alargamento da pista, reforma da pista de taxiway, a parte do sistema de PAPI, iluminação nova e drenagem. É uma ação muito aguardada, desde 2014, quando o prefeito Chico Sardelli era deputado estadual e conseguiu uma área para a ampliação do aeroporto. Agradecemos ao deputado Cezinha, ao ministro Silvio, ao chefe de gabinete Franco Sardelli. Foi assinada a ordem de serviço e ficaremos na expectativa das próximas etapas, quando teremos muito mais ações”, reforçou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Também participaram da solenidade o diretor-presidente da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), Roberto Honorato; a secretária nacional substituta da ANAC, Thairyne Oliveira; o chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli; os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Diego Guidolin (Planejamento), Eduardo Flores (Administração), Vinicius Ghizini (Educação, Cultura e Turismo), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda)

Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Márcio Leal (Esportes); o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi; a administradora do Aeroporto Municipal, Damarys Fonseca de Araújo; o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches; o presidente da FIDAM (Feira Industrial de Americana) e diretor do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Leandro Zanini; a coordenadora-geral de Gestão de Investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos, Juliana Nunes; e representantes da empresa Talude Construções, que executará as obras no aeroporto.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Americana, Léo da Padaria, assim como os vereadores Levi Rossi, Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires, Jacira Chávare, Gutão do Lanche, Leco Soares, Fernando da Farmácia e Renan de Angelo.

