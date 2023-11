Miss e Mister Negra Nova Odessa neste sábado, com 40 candidatos

Em celebração do Dia da Consciência Negra, no próximo 20/11, quarenta

candidatos de 6 a 51 anos, divididos em 4 categorias (Kids, Teen, Adulto e Adulto 45+), disputam neste sábado (18/11) à noite os títulos de Miss e Mister Beleza Negra 2023 de Nova Odessa. Além dos desfiles, o evento no Espaço Melhor Idade (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro) vai contar também com uma mostra com oito empreendedores negros locais, das áreas de gastronomia, moda, beleza e artes.

A noite vai contar ainda com shows do DJ Anderson Fião, do MC Vini e do Grupo Ressurreição. A entrada é livre e gratuita. O evento tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo, do Fundo Social de Solidariedade e da Diretoria de Comunicação, entre outros. Na edição 2022, os vencedores foram Dani Souza e Theo Black, além da pequena Yasmin Pyettra.

O concurso é organizado pela promotora Silvia Aguiar, e está em sua quarta edição desde 2018. “A deste ano é a edição com maior número de inscritos até hoje. Ao todo, já tivemos 130 candidatos nas quatro edições, começando com 15 na de 2018. Ou seja, continuamos crescendo ano a ano. E neste ano tivemos um recorde também de alcance da página do concurso no Instagram, que passou de 11 mil no último mês”, explicou. O endereço da página é https://www.instagram.com/culturanegra.oficial/.

A expectativa da promotora para a “grande noite” deste sábado é das melhores. “O engajamento com os participantes nas redes sociais e a expectativas deles para participar está muito grande, conseguimos uma excelente visibilidade através do engajamento dos próprios participantes. E eles prometem levar ‘torcidas’, então teremos um bom público”, apontou a promotora – serão disponibilizadas 400 cadeiras para o público.

Os desfiles dos concorrentes em cada uma das quatro categorias vão acontecer em dois estilos: afro e festa. “No estilo afro, a pessoa pode se caracterizar com qualquer tipo de roupa ligada à raiz africana e à cultura negra em geral. Já o estilo festa, noite ou gala é mais formal. Eles ficam muito bonitos, a moça que ganhou ano passado estava esplendorosa, muito elegantes mesmo, empoderados. É todo um investimento que esse pessoal faz”, acrescentou Silvia.

Novamente, os vencedores de cada categoria ganharão parte em dinheiro, parte em brindes dos patrocinadores. São eles: New Look, South Modas, Fly Now, Mary Styllus Hair, Raphaela Trancista, Patrícia Rocha Semi Joias, Inverno D’Itália, Linda Mulher Esmalteria e Beleza, Universo dos Retalhos, Luh Modas, Cordeiro Store, Boteco do Gordo, Autoescola Objetiva, Ótica De Sales, Sicredi, Adamanten Semi Joias e Jonas Souza Fotografia.

Já no momento dos desfiles, os candidatos terão apoio de Tô Com Fome, Soul Autêntica, Tapiocas da Val, Delícias da Tay, Kombina Chopps e da ONG Expandido Amor e House Burguer e Crepe.

“O Concurso Beleza Negra de Nova Odessa destaca a beleza e a diversidade da população negra e afrodescendente da cidade em geral. Nosso objetivo é sempre o de promover o empoderamento das pessoas, incentivando-as a se amarem e a se aceitarem como são com orgulho. A competição não se concentra apenas na aparência física, mas também na personalidade e nas habilidades dos nossos participantes, destacando nossa rica herança cultural”, lembrou a promotora.

“O evento é uma oportunidade para que crianças, homens e mulheres negras de todas as idades possam mostrar sua autoestima e autoconfiança, além de lutar contra os estereótipos e toda forma de preconceito que ainda existe na nossa sociedade. O concurso é a celebração da cultura afro-brasileira, um momento de união e fortalecimento da comunidade preta”, completou Silvia Aguiar.

