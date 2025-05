O vereador Jean Mizzoni (Agir) reuniu-se na última segunda-feira (5) com o secretário-adjunto de Trânsito e engenheiro responsável pela iluminação pública de Americana, Marcelo Giongo, para apresentar solicitações de moradores sobre sinalização viária e iluminação pública em diversos pontos da cidade.

Durante o encontro, o parlamentar pediu melhorias na sinalização viária da Avenida São Jerônimo, na região do Jardim São Domingos; adequação do trânsito na Rua Professora Fanny Olivieri, no Parque Universitário; instalação de iluminação na Avenida Cillos, próximo ao retorno localizado na Rua Lindoia; instalação de iluminação nas ruas Guarulhos e Avaré, nos trechos abaixo da linha de transmissão da CPFL; e instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Rio Claro.

“Segundo o Marcelo nos informou, nos próximos dias alguns dos serviços mais urgentes já serão atendidos e outros entrarão no cronograma de execução. Continuarei acompanhando de perto e pedindo providências para atender aos anseios da população”, comentou Mizzoni.