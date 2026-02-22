O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre os impactos do crescimento urbano na mobilidade da região do Parque Gramado.

De acordo com o parlamentar, motoristas têm relatado dificuldades de tráfego na região, especialmente em horários de pico, situação que vem se agravando de forma contínua. “Nosso objetivo é somar esforços com o Poder Executivo para garantir que o crescimento da região aconteça com planejamento e organização, assegurando mais qualidade de vida, segurança e mobilidade para toda a população”, ressalta Marcos Caetano.

O parlamentar questiona se há estudo técnico atualizado de impacto viário e mobilidade urbana referente aos bairros mencionados; quais medidas de curto, médio e longo prazo estão sendo planejadas ou executadas para mitigar os impactos no trânsito local; e se existe previsão de intervenções estruturais, como ampliação de vias, readequação de cruzamentos, implantação de semáforos inteligentes, rotatórias, melhorias na sinalização ou reforço na fiscalização.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (24). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.