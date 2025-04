Moça nova no tráfico ao lado da escola, foi em cana

Uma moça de 22 anos foi detida por tráfico de drogas ao lado de uma escola em Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste domingo.

Ela foi observada quando estava próxima à E.E. Profª Jadyr Guimarães Castro, no parque Zabani. A equipe Anjo da Guarda da Mulher deparou-se com a moça com objetos na mão e suspeitaram ser entorpecentes.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.EQUIPE 01

.📍DATA: 06 de Abril de 2025 .📍HORA INICIAL: 14:44 .📍LOCAL: R. Ten-Cel. José Gabriel de Oliveira e Souza, 722 – Parque Residencial Zabani

🛑 TRÁFICO DE DROGAS Moça detida

Durante patrulhamento preventivo nas dependências da E.E. Profª Jadyr Guimarães Castro, a equipe Anjo da Guarda da Mulher. deparou-se com uma mulher portando objetos em ambas as mãos. Aparentado ser entorpecentes. Ao perceber a aproximação da guarnição, a referida suspeita dispensou um dos objetos ao chão, próximo aos seus pés.

Diante da fundada suspeita, foi-lhe dada voz de parada, a fim de que a equipe pudesse realizar os procedimentos de averiguação. No local onde o objeto foi descartado, foi encontrado um pino contendo substância análoga à cocaína. A abordada foi devidamente identificada como R. C. C. 22 anos de idade.

Durante a busca preliminar, foi constatado que a suspeita portava, em sua mão direita, a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais) proveniente da venda dos entorpecentes, e, em sua mão esquerda, cinco invólucros contendo substância esverdeada com características semelhantes à maconha.

Por se tratar de pessoa do sexo feminino, foi solicitado o apoio de uma Guarda Civil Municipal Feminina (GCMF), para realização da busca pessoal, em conformidade com os protocolos legais e com a finalidade de resguardar a integridade física da abordada. A busca foi realizada, porém nenhum outro objeto de natureza ilícita foi encontrado em sua posse.

Ao ser questionada sobre a procedência do dinheiro e das substâncias entorpecentes, R. confessou estar envolvida com o tráfico de drogas, afirmando que encontrava-se na unidade escolar com a intenção de buscar mais entorpecentes. Indagada sobre a possível existência de mais substâncias ilícitas no interior da escola, declarou que havia outros materiais escondidos nas imediações do muro (parte interna) da instituição, tendo inclusive apontado o local exato, o qual foi devidamente registrado por meio de imagem anexa. Informou, ainda, que tentou escalar o muro da escola com o objetivo de acessar o interior da repartição pública.

Realizada varredura minuciosa no local indicado, a guarnição obteve êxito em localizar dois sacos no chão no interior da escola, próximo ao muro, contendo entorpecentes. Após a contagem, foram encontrados 09 kits contendo, no total, 126 pinos com substância análoga à cocaína.rotulados como “eppedórfes”.

Diante dos fatos narrados e da materialidade delitiva, foi dada voz de prisão à autora, com fundamento no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A conduzida foi encaminhada ao Plantão Policial para lavratura do boletim de ocorrência. Os fatos foram devidamente apresentados à autoridade policial de plantão, Drª Natalia Alves Cabral. que, após análise da ocorrência, e ratificou a voz de prisão, determinando que a autora permanecesse à disposição da Justiça.

Elaborado.

BOPC-FA9894-1/2025

Natureza Tráfico de entorpecentes.

