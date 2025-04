Molina afirma que pedágio da SP não vai sair

O empresário e suplente de deputados estadual Ricardo Molina afirmou na noite desta segunda-feira que os três pedágios previstos para sair na rodovia SP 304 devem ser cancelados.

Ele gravou um vídeo por volta das 22h e disse que ‘provavelmente’ as 3 praças de pedágio previstas para sair na rodovia não serão instalados.

Hoje assessor do governador, ele não afirma categoricamente. “SP 304 muito possivelmente não vai ter pedágio”, conclui e agradece o governador Tarcísio.

A pressão sobre ele vai aumentar nos próximos dias e o governador Tarcísio pode dar a ele potencial político, afinal ele demorou para entrar no jogo do pedágio.

Molina criticado por não falar

Até a semana passada, Molina (Republicanos) vinha sendo um dos únicos da classe política regional a silenciar com relação à possibilidade da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) receber pórticos de pedágios do sistema Free Flow.

A proposta da Secretaria de Investimentos em Parcerias, do Governo do Estado, tem repercutido muito na região, com a possível colocação de cobranças no km 122 (Americana), km 144 (Santa Bárbara) e km 154 (Piracicaba) a partir do final de 2026 e início de 2027.

