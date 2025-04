O assessor do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina (Republicanos) esteve em Sumaré no último sábado para participar do evento de 100 dias do governo Henrique do Paraíso- também do Republicanos.

Na foto, Molina, que também é suplente de deputado estadual, está com o sub secretário de Obras de Sumaré Vitor Coelho.

Henrique anunciou obras de vulto na cidade e conta com o apoio e suporte do governo Tarcísio. A maior obra proposta por Henrique é a construção de um hospital municipal na cidade.

Molina vem a estadual

RM falou brevemente durante o evento e disse que vem mesmo candidato a deputado estadual novamente no ano que vem. Em 2022, foram 52.214 mil votos conquistados disputando as eleições para Deputado Estadual por São Paulo, sendo o candidato mais votado da região (Americana, Santa Bárbara d´Oeste e Nova Odessa).

