O candidato mais votado a deputado estadual em Americana em 2022 Ricardo Molina (Republicanos) e a ‘promessa’ para a disputa em 2026 Franco Sardelli (PL) travam uma disputa junto ao eleitorado bolsonarista da cidade para ver quem dos dois ‘ama’ mais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Piadas e ataques- método igual

Os dois têm adotado método semelhante para tentar cativar o eleitor bolsonarista (ainda forte na região). Com um estilo entre o vereador barbarense Felipe Corá (PL) e o ex-vereador americanense Marschelo Meche (PL), Franco e Molina oscilam entre ataques ao que vêem como ‘crise de corrupção’ do governo Lula- na semana passada o alvo foi a operação da PF nos golpes dados em aposentados.

As piadas vão ao que seriam erros de português do presidente Lula ou da ex-presidente Dilma, 1o grande alvo do bolsonarismo nascente 10 anos atrás.

As vantagens de cada um.

Molina com Tarcísio e Franco no PL de Bolsonaro

As vantagns de Molina nesse embate é ele já ter tido seu nome testado nas urnas em 2018 e 2022, a boa memória do eleitor face seus mais de 50 mil votos em 2022 e a proximidade com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve vir para a reeleição com força no ano que vem. E também ser bolsonarista a mais tempo. Já Franco Sardelli tem como força ser do mesmo partido de Bolsonaro e ter como arranque para o ano que vem a votação quase histórica do pai Chico na eleição do ano passado.

