O empresário e suplente deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) trará ou governador Tarcísio de Freitas sexta-feira para a região.

O ‘rasante’ de Tarcísio será na sexta-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em suas redes sociais, o americanense disse que serão entregues a creche do Jardim Boer em Americana e quase 200 casas da CDHU em Santa Bárbara.

AMERICANA– A creche do Boer foi tema da campanha de 2020 (RM foi candidato a vice na chapa de Rafael Macris- PSDB) e na de 2022, quando ele foi o mais votado para deputado estadual na cidade.

Em SANTA BÁRBARA serão 186 casas a serem entregues pelo governo do Estado.

Molina e 2026

O principal desafio, hoje, de Ricardo Molina na região será se diferenciar do filho do prefeito de Americana Chico Sardelli Franco (PL). Ambos são bolsonaristas ferrenhos e o pai ‘tem moral’ com o PL estadual e o governador Tarcísio.

A vinda do governador pode ser um ‘boost’ no nome de RM colando mais com o governador.

Leia + sobre partidos política regional