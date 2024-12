O vereador Eliel Miranda entregou a Medalha Margarida da Graça Martins, junto ao Diploma de Gratidão, ao sr. Paulo César D’Elboux. A entrega foi acompanhada pelo presidente da Casa de Leis barbarense, vereador Paulo César Monaro.

A concessão da honraria foi oficializada pelo Ato da Mesa nº 65/2024, por meio do qual Miranda reconhece D’Elboux pelos excelentes trabalhos realizados no Município. O documento protocolado no dia 28 de junho deste ano acompanha breve biografia do homenageado.

Sobre Paulo D’Elboux

Nascido no dia 09 de maio de 1965, filho de Edgard Tricânico D’Elboux e Yolanda Pereira, Paulo é formado em Ciências Jurídicas, pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), e em Administração, pela Universidade Anhanguera.

Ele é especialista em Comunicação Social, na área de Comunicação Jornalística, pela Faculdade Cásper Líbero; em Gestão de Pessoas, pela Faculdade Anhanguera de Piracicaba; e mestre em Comunicação Social, na área de Propaganda Política, pela Universidade Metodista de São Paulo.

Paulo foi professor universitário por 23 anos e, desde janeiro de 2002, dirige a Rádio Brasil de Santa Bárbara e o Portal SBNotícias.

