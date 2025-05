Monaro quer Zona Azul com mais prazo; Projeto Refloresta homenageado

O vereador Paulo Monaro protocolou na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste um projeto de lei que altera a Lei Municipal nº 3.613/2014, com o objetivo de beneficiar os motoristas que utilizam o sistema de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) no município. O texto segue agora para os trâmites internos da Casa Legislativa.

A proposta permite que os veículos tenham isenção do pagamento da tarifa por até 30 minutos, sem necessidade de aviso prévio, ao estacionarem nas vagas rotativas em vias e logradouros públicos da cidade. O objetivo é garantir mais flexibilidade e justiça aos usuários do sistema, especialmente àqueles que precisam parar por curtos períodos.

O projeto também estabelece que a fiscalização da concessionária deverá emitir notificação informando o horário de vencimento da tolerância e os dados para pagamento da tarifa de pós-utilização, caso o condutor permaneça além do tempo permitido.

Foi apresentada na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, nesta semana, a Moção nº 130/2025, de autoria do vereador Juca Bortolucci, que manifesta aplauso aos coordenadores Sérgio Luiz Farsura, Adriana Cristina Lopes Gomes Fernandes e aos alunos da Escola Comendador Emílio Romi pelo desenvolvimento do projeto ambiental “Refloresta”.

Criado em 2021, o projeto já resultou na produção e entrega de 4.432 mudas de 39 espécies de árvores nativas ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município. Entre as espécies cultivadas pelos estudantes estão copaíba, amendoim-bravo, pau-viola, angico-vermelho, ingá-vera, canafístula, mutambo e aroeira-pimenteira.

As atividades contam com o apoio técnico da Diretoria de Gestão Ambiental do DAE, que oferece palestras, oficinas práticas sobre coleta de sementes e fornece insumos como tubetes, bandejas, substrato e sementes para a produção das mudas.

Neste ano, com a entrada de novos alunos, o projeto passou a envolver 35 estudantes na disciplina eletiva “Mãos na Terra: Refloresta e Horta”. Eles são orientados pelos professores Sérgio Farsura e Adriana Fernandes. Em uma das ações recentes, o biólogo Felipe Augusto Gasparotto, do DAE, ministrou palestra sobre o histórico e as metas do projeto em 2025.

