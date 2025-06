Moradores do bairro Remanso Azul na região da Praia Azul em American reclamam que algumas ruas do bairro estão sem água desde a tarde de sexta-feira.

Eles contaram à reportagem que, desde maio, acontece um rodízio no fornecimento de água no bairro.

Um dos relatos aponta que a água vem sendo ‘desligada’ no final da tarde das sextas-feiras com retorno às segundas, mas que esta segunda ‘falhou’ o retorno do rodízio.

Fala a moradora

“Não tinham nos avisado que ia haver rodízio, e passávamos o final de semana sem água, mas desta vez já vamos chegar a 4 dias de falta d’água e sem sermos comunicados”, disse.

