Moradora de Americana infectada em Limeira morre de febre maculosa

Febre maculosa. A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu, nesta sexta-feira (16), o laudo do Instituto Adolfo Lutz sobre um óbito que estava sob investigação, sendo positivo para a Febre Maculosa Brasileira. O caso é considerado importado, pois o local provável de infeção (contato com o carrapato) foi no município de Limeira, conforme informações do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica), de Campinas – órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Trata-se de uma moradora de Americana, de 58 anos. No dia 4 de junho, a paciente começou a apresentar febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral. No dia 7 ela procurou atendimento médico no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, vindo a falecer no dia seguinte.

LEIA TAMBÉM: Americana intensifica trabalho contra febre maculosa; veja áreas de risco

Ações intensificadas

Para enfrentar o problema, que depende em grande parte da conscientização dos moradores em não frequentar áreas de risco, a Secretaria de Saúde, por meio do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), órgão ligado à Uvisa, vem atuando de forma intensa no monitoramento das áreas e também na orientação aos munícipes.

O Programa foi implantado em 2006, com o objetivo de promover a vigilância epidemiológica da Febre Maculosa Brasileira, incorporando em 2013 a vigilância epidemiológica de acidentes por escorpiões.

O monitoramento ativo, feito pelo setor, tem como objetivo reduzir o risco da transmissão, utilizando como método o mapeamento de pesquisas do carrapato-estrela, realizadas periodicamente em áreas de risco epidemiológico, com o uso de informações de georreferenciamento e modelagem de dados, para conhecer a distribuição da população de vetores.

Tais informações permitem o desencadeamento de medidas de vigilância e controle, que consistem na sinalização das referidas áreas com placas de advertência, alertando quanto ao risco de infestação por carrapatos, principalmente nas margens dos rios Piracicaba, Jaguari, Atibaia, Ribeirão Quilombo e orla da Represa do Salto Grande, onde é observada a presença de capivaras.

Os trabalhos do PVCE não se limitam apenas em pesquisas de carrapato e instalação de placas de advertência. Outra medida tem como foco a conscientização por meio de palestras e distribuição de material informativo, principalmente para a população que reside próxima às áreas de risco.

Cenário atual

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, nove casos suspeitos aguardam confirmação laboratorial. Um deles participou do evento realizado na fazenda Santa Margarida, em Campinas, local das infecções que causaram quatro óbitos.

Sintomas

Os principais sintomas da febre maculosa brasileira são febre (principal), náusea/vômito, manchas avermelhadas na pele, dores abdominais e musculares, dores de cabeça. A doença tem alta taxa de letalidade, mas tem cura e o tratamento é feito por meio de antibióticos. Por isso, é fundamental buscar atendimento médico o mais rápido possível ao apresentar os sintomas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento